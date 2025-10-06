Дело не в Томагавках

Аж раптом оптимістичні прогнози змінилися на песимістичні: видання Reuters назвало «малоймовірними» поставки ракет великої дальності Tomahawk Україні, оскільки «наявні запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей». Що це означає, як змінить розклади сил? Спойлер — нічого це змінить.

Відкрию один невеличкий секрет, пов’язаний з міжнародною допомогою Україні. Якщо порівняти вартість зброї, яку нам надали під час війни американці та європейці, то ми побачимо, що питома вага європейської зброї більша. Те саме стосується обсягів та вартості інших видів допомоги — ЄС підтримують Україну в рази більше, ніж Сполучені Штати. Але найбільшу допомогу Україна надає собі сама: лінія бойового зіткнення тримається не на сучасних зразках західної зброї, а на відносно дешевих дронах з наших майстерень. Чому ж тоді таку вагу мають рішення США про поставки Україні тієї чи іншої зброї?

Причина суттєва, але вона знаходиться не стільки у військовій, скільки в політичній площині: ворог боїться США. Не Європу, яку він постійно дражнить та провокує, а саме США. Це видно по тому, як обережно кремль коментує кожен крок Вашингтону. Причина зрозуміла: військова міць нашого заокеанського партнера потенційно переважає можливості європейців, а з військової історії ми знаємо, що доля багатьох воюючих країн залежала від підтримки саме американців.

Нам потрібен сам факт військової допомоги Вашингтону

Нам потрібні не томагавки, нам потрібний сам факт військової допомоги Вашингтону. Не менше значення ніж Томагавки мають інші засоби, наприклад, ракети ATACMS або розвіддані. Цього тижня в США працювала українська делегація, яку очолював заступник міністра оборони Сергій Боєв, з метою налагодити спільне виробництво дронів. Ефект від спільних проєктів в цій галузі може бути, знову-таки, не меншим, ніж від передачі нам дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon, тобто Tomahawk.

Але ще раз і ще раз варто наголосити: ситуація на полі бою залежить, передусім, не від зовнішньої допомоги, а від українців. Про це свідчить увесь перебіг повномасштабної війни Росії проти України. Якщо говорити відверто, то ми ж бачимо, що Білий дім грає не стільки на боці України, скільки на своєму власному боці - робить ставку на потенційного переможця. Ми довели і продовжуємо доводити світу свою стійкість та незламність. Тому — допомога буде. Хто з нами — той з переможцями. Слава Україні!

