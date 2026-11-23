21 ноября в ходе общения с журналистами президент Зеленский озвучил целый ряд кандидатур на должность посла Украины в США. Сейчас эта тема стала крайне актуальной

Уже избран обновленный состав Конгресса США. Необходимо немедленно начинать работу с вновь избранными сенаторами и конгрессменами, а также с теми, кто возглавит обе палаты Конгресса и ключевые для нас комитеты в обеих палатах. Кроме того, нужно восстановить активную коммуникацию с Белым домом и Госдепартаментом США. Мы уже видим, какие существующие и потенциальные проблемы возникают на «трамповском» направлении.

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У меня такое ощущение, что Зеленский уже определился с тем, кто будет представлять Украину в Вашингтоне. Обратите внимание, какую кандидатуру он назвал первой — Оксана Маркарова, занимавшая эту должность с февраля 2021 года по август 2025 года. Несколько дней назад (18 ноября) Зеленский встречался с ней. Возможно, речь шла о повторном назначении. Среди тем разговора было «поддержание диалога с Соединенными Штатами на различных уровнях».

Все остальные кандидатуры — для антуража и демонстрации выбора. Примерно так было в июле этого года, когда Зеленский проводил собеседования с потенциальными кандидатами на должность премьер-министра Украины, но уже знал, кого назначит.

Все остальные кандидатуры — для антуража и демонстрации выбора

Какие преимущества у Маркаровой?

Ей не нужно адаптироваться. Она уже работала послом Украины в США. Хорошо знает всех ключевых фигур в Вашингтоне.

Она живет в США и может уже сейчас начать работу с новыми конгрессменами и будущими руководителями обеих палат Конгресса, которых она хорошо знает. К тому же у нее уже есть статус спецпредставителя президента Украины. Можно приступать к работе, не дожидаясь агремана и официального назначения на должность посла.

Критики вспомнят инцидент, произошедший в сентябре 2024 года во время визита президента Зеленского в США. Тогда он посетил завод по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании. Республиканцы восприняли это как поддержку демократов в ходе избирательной кампании. Под шквалом жесткой критики — в частности, со стороны спикера Палаты представителей Майка Джонсона — оказалась тогда и Оксана Маркарова. Однако сейчас Джонсон покидает этот пост, и спикером Палаты представителей станет представитель Демократической партии.

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Маркарову могут назначить именно для более активной работы с конгрессменами от Демократической партии. Она работала при администрации Байдена и хорошо знает руководство Демократической партии. Однако принцип двухпартийной поддержки Украины остается актуальным.

Что касается назначения Маркаровой — это лишь предположение. Однако Зеленский явно ей симпатизирует. И ему в Вашингтоне нужна стопроцентно «своя» фигура.

Обращу внимание на еще один интересный момент в ответе Зеленского на вопрос о кандидатуре посла Украины в США.

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Президент Украины заявил, что решение относительно посла Украины в США будет принято после финального отчета МИД. Среди потенциальных кандидатов на эту должность он назвал Андрея Сибигу — нынешнего министра иностранных дел. Зеленский отметил, что Сибига обладает достаточным уровнем для такой должности (посла Украины в США — В.Ф.). Разумеется, обладает: ведь он сейчас возглавляет дипломатическое ведомство Украины. Но не раскрыл ли Зеленский случайно свои дальнейшие кадровые планы?

Ожидается ли смена министра иностранных дел Украины? Если да, то, возможно, новый глава украинской дипломатии также фигурирует в списке, который озвучил Владимир Зеленский. Причем этот список касается не только кандидатов на должность посла Украины в США. Сделаю прозрачный намек: потенциальный новый глава МИД Украины ранее не был министром (занимал должность заместителя), а сейчас работает на высокой должности в Офисе президента Украины.

Но и это — лишь предположение.

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Текст опубликован с разрешения автора