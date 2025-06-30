Джон Хербст

Джон Хербст

Экс-посол США в Украине

Продолжат ли США вооружать Украину?

30 июня, 10:43
NV Премиум
Поделиться:
x1
0:00
-
7:15

С тех пор как началась российская агрессия против Украины, одним из главных вопросов звучал — будут ли США и их союзники по НАТО вооружать Украину для успешной самообороны?

Впервые напечатано в журнале NV за июнь 2025 года. Републикация запрещена

С 2022-го этот запрос стал ключевым. И касался прежде всего именно Вашингтона. Так было при Байдене, который оказал Украине значительную помощь, но долго колебался с поставками более современных систем. То же самое — и при Трампе, который до сих пор безуспешно пытается добиться устойчивого мира или хотя бы перемирия.

Реклама

Этот вопрос находится в центре стратегии Путина по установлению эффективного политического контроля над Украиной, усилий Трампа достичь прочного окончания боевых действий и попыток Зеленского сохранить Украину как независимое, безопасное и экономически жизнеспособное государство.

Теги:   Война России против Украины США Дональд Трамп Джон Хербст

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X