Продолжат ли США вооружать Украину?

С тех пор как началась российская агрессия против Украины, одним из главных вопросов звучал — будут ли США и их союзники по НАТО вооружать Украину для успешной самообороны?

Впервые напечатано в журнале NV за июнь 2025 года. Републикация запрещена

С 2022-го этот запрос стал ключевым. И касался прежде всего именно Вашингтона. Так было при Байдене, который оказал Украине значительную помощь, но долго колебался с поставками более современных систем. То же самое — и при Трампе, который до сих пор безуспешно пытается добиться устойчивого мира или хотя бы перемирия.

Этот вопрос находится в центре стратегии Путина по установлению эффективного политического контроля над Украиной, усилий Трампа достичь прочного окончания боевых действий и попыток Зеленского сохранить Украину как независимое, безопасное и экономически жизнеспособное государство.