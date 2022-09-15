Война за культуру 15 сентября, 14:29

На фоне дискуссий и конкретных шагов по восстановлению страны, не слышно разговоров и действий в отношении культуры как основного двигателя трансформационных изменений украинского общественного общества

На территории Интернета существует то ли правда, то ли басня об Уинстоне Черчилле. Словно во время войны принесли Черчиллю на стол проект бюджета, а там ни строчки на культуру. «А где же расходы на культуру?» — «Так война идет! Какая культура?», — услышал он в ответ. «Если нет культуры, зачем мы тогда воюем?», — удивился Черчилль.

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С первых месяцев войны многие сообщества постоянно обсуждают планы послевоенного восстановления Украины. Дискуссии ведутся в правительстве, парламенте, офисе президента, посольствах, на уровне международных доноров, фондов, бизнес-ассоциаций и частных инвесторов.

Естественно, что предметом этих дискуссий является преимущественно восстановление дорог, инфраструктуры (энергетической, транспортной и т.п.), поврежденного агрессором жилья, учебных заведений и медицины. Так же естественно, что любые внешние привлеченные средства, как и средства украинских налогоплательщиков и инъекции от крупного украинского бизнеса, будут направлены прежде всего на физическое восстановление всего разрушенного и поврежденного, а также на технологическую модернизацию. И есть оптимистическая надежда, что механизмы послевоенного восстановления будут работать более слаженно, с учетом прошлого печально известного опыта по привлечению инвестиций в довоенные времена.

Однако, на фоне огромного количества дискуссий и даже конкретных шагов по восстановлению страны, почти совсем не слышно разговоров и действий относительно культуры как основного движителя трансформационных изменений украинского гражданского общества. Речь идет совсем не о репертуарах столичных театров, экспозициях львовских музеев или кружках музыкальной самодеятельности при районных филармониях.

Как сказал украинский классик ХХ века Лесь Подервянский в своем интервью Янине Соколовой еще 30 марта 2019 года — «Министерство культуры должно заниматься культурной политикой, а если нет культурной политики, то зачем нужно министерство? Потому что культура будет существовать и без министерства». Художник, конечно, имел в виду культуру в понимании продвижения художественных направлений и в этом контексте с ним трудно не согласиться. Однако я имею в виду более широкий смысл — культуры бытовой, социальной, профессиональной, производственной и образовательной. Для обобщения позволю себе эти разновидности культур объединить термином «ментальная культура».

Это собственно то, чего нам не хватало и до войны, а сейчас должно быть в одном перечне с послевоенным материальным восстановлением. В противном случае, после войны мы, как общество, ощутим нехватку культуры в двойном или тройном масштабе, учитывая факторы послевоенной травматизации, нескольких лет некачественного онлайн образования (еще со времен пандемии), микса субкультур вследствие внутренних миграций населения и, едва ли не самое главное, — потенциального нового раскола общества, который непременно произойдет после войны (воевал — не воевал, перемещен - не перемещен, убегал за границу — не убегал, волонтерил — не волонтерил, детей вывез заранее — дети сидели в подвалах и т.д.).

Официальный сайт министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины декларирует, что оно (Министерство) реализует государственную политику в сферах культуры, языковой политики, популяризации Украины в мире, государственного иновещания, информационного суверенитета Украины и информационной безопасности, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сферах восстановления и сохранения национальной памяти, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств в Украине, искусств, охраны культурного наследия, музейного дела, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей. Министерство также является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной и издательской сфере, а также формирование и реализацию государственной политики в сфере телевидения и радиовещания.

Не прибегая к анализу и комментариям о миссии, приведенной на сайте (вспомним слова классика), можно подытожить, что вопросы ментальной культуры общества не входят в задачи министерства. Так же как положение о министерстве здравоохранения (МЗ) говорит о санитарном и эпидемическом благополучии населения, но ни словом не упоминает о ментальном здоровье, прямо влияющем на ментальную культуру.

Есть ли публичный спрос на трансформацию ментальной культуры в нашей стране?

И только миссия министерства образования на науки (МОН) рассказывает нам о «всестороннем развитии человека как личности и ценности общества, его талантов, интеллектуальных, творческих и физических способностей; формирование ценностей и нужных для удачной самореализации компетентностей; воспитание ответственных граждан, способных к сознательному общественному выбору и направлению своей деятельности в пользу других людей и общества…».

Но, к сожалению, декларирование миссии как одного из элементов стратегии не является достаточным условием для достижения поставленных целей. От миссии к цели следует пройти путь, который будет состоять из четких и понятных шагов, желательно ограниченных во времени. И одного МОН здесь будет недостаточно, поэтому я специально вспомнил еще две составляющие — Министерство культуры и информационной политики и Министерство здравоохранения. Поскольку становление или оздоровление ментальной культуры общества, по меньшей мере, должно строиться на трех столбах — культуры, здоровья и образования. И под этими тремя столбами — фундамент в виде института права (или не под, а над, и не фундамент, а крыша — какая визуализация вам больше нравится).

Приоритетом послевоенного восстановления Украины наряду с инфраструктурными проектами должна стать трансформация ментальной культуры гражданского общества. Механизмом для свершения такой трансформации — создание государственного института под эгидой и при поддержке по меньшей мере трех вышеупомянутых составляющих — МКИП, МЗ и МОН. Кроме того, в стране безотлагательно должна стартовать программа культурной трансформации, которая имеет целью среди прочего:

— Разработку видения общественных ценностей: в быту, в учебных заведениях, на работе, в социальных сетях, в общественных местах и на транспорте и т.д.

— Популяризация ментальной культуры на всех уровнях и среди всех слоев гражданского общества: культурным быть престижно, а наоборот — неприемлемо (нулевая толерантность общества к низкой ментальной культуре).

— Имплементацию мер по повышению уровня ментальной культуры: коммуникационные программы (в медиа, общественных местах и т.п.), специализированные курсы в учебных заведениях всех степеней образования, поддержка в разработке кодексов культуры и этики для территориальных общин и организаций всех форм собственности, внедрение культурных рейтингов организаций, садов, школ и вузов.

— Предоставление предложений по законодательным инициативам, содержащим механизмы государственного реагирования за несоблюдение общественных культурных норм (да, не только поощрение высокой культуры, но и санкции за низкую культуру).

— Разработку и поддержку программ посттравматической реабилитации населения, пострадавшего от войны или в результате участия в боевых действиях, фокус — на ментальном здоровье.

В своей колонке для НВ «Мифы и реальность операционной эффективности» я приводил пример автоматического и даже аксиоматического достижения экономического эффекта в организациях при внедрении культурных трансформаций. То есть, если есть культурный эффект (а он, кстати, тоже рассчитывается), то экономические показатели подтянутся сами собой и даже нет нужды тратить ресурс, чтобы отдельно этот экономический эффект вычислять — он просто неизбежен.

Речь шла о бизнес-среде, организациях, но по большому счету страну тоже можно представить как организацию, хотя и со более сложными и масштабными механизмами и процессами. Ключевое отличие между организацией и страной в данном контексте заключается в общественном спросе. А точнее, в его наличии или отсутствии. Есть ли публичный спрос на культурные трансформации во всех организациях? Не во всех, но во многих есть. Но даже там, где его нет вовсе, он может быть создан механизмами стимулирования и дисциплинирования (если после завершения смены твое рабочее место блестит, то ты получишь отличие, а если там беспорядок, то его будет «украшать» символическая метла, которую будут видеть все коллеги по цеху. Это не шутка, а реальный инструмент прививки культурных изменений на многих производствах, придуманный в Японии еще в середине прошлого столетия).

Есть ли публичный спрос на трансформацию ментальной культуры в нашей стране? Здесь ответ будет несколько разочаровывающим. По моему глубокому убеждению, такой спрос существует в узкой прослойке немногочисленного среднего класса, который в Украине только формируется, но в то же время является единственным «драйвером» любых прогрессивных сдвигов общества: культурных, экономических или социальных. Большинство населения такого спроса еще не ощущает, что логично. Ведь, во-первых, мы еще очень молодое и незрелое государство, а во-вторых, давно известно, что страдать (но не прогрессировать) — это всегда легко, а вот научиться быть счастливым (читай — ментально культурным) — всегда тяжело.

Можно ли попытаться такой спрос создать в стране? Здесь ответ будет утвердительным. И не только можно, но и стоит. Создание такого спроса и, соответственно, культурная трансформация большей доли населения увеличит прослойку среднего класса, одним из признаков которой является культурная зрелость и, как указано выше, является основным источником других трансформаций, прежде всего, экономических.

Другими словами, на уровне страны сработает аксиома «культурный эффект неизбежно приводит к экономическому эффекту, а не наоборот». Некий проект «Останови лося» в национальных масштабах, да еще и с ростом благосостояния — чем не объединяющая идея?

Подводя итог, хочется еще раз акцентировать на следующем:

— Восстановление дорог, школ, больниц, инфраструктуры средствами доноров, банков, инвесторов, налогоплательщиков — это важные задачи, однако без культурных трансформаций они не сделают Украину состоятельным и счастливым государством. Общество не будет чувствовать себя в безопасности с идеальными дорогами, на которых большинство не соблюдает правила.

— Движущей силой внешних и внутренних программ по восстановлению должны стать не только привычные для всех министерства инфраструктуры, энергетики, экономики, но и МКИП, МЗ и МОН. О верховенстве права даже не берусь вспоминать, ведь это так же априори, как и культура, ведущая к благосостоянию.

— За реализацию программ трансформации ментальной культуры должен отвечать отдельный государственный институт, наделенный функционалом МКИП, МЗ, МОН и при поддержке органов юстиции.

У меня была возможность пожить в нескольких европейских странах. Хотя безумная волна вынужденной миграции после 24 февраля обнажила много бытовых недостатков Европы, о которых мы раньше и не догадывались (да, я об онлайн-банках, быстрой доставке, бьюти-индустрии, качестве интернета — об этом не пишет в соцсетях разве что ленивый вынужденный эмигрант), я смотрю, в первую очередь, на культурные вещи, которые не назовешь в Европе недостатками, когда вспомнишь, как с этим у нас в Украине. Конечно, всегда существуют исключения, особенно в мультикультурном сообществе. Однако есть базовые вещи — как не парковаться на местах для инвалидов, потому что они ближе к входу в супермаркет, платить за парковку, даже если нет контроля, не позволять своему ребенку травить другого на детской площадке, не оставлять мусор в лесу…

Из простых вещей прорастают сложные. И научившись этим простым вещам, мы когда-нибудь осознаем, что нам по силам справиться и с более комплексными. Что гендерное, расовое и другое разнообразие — ОК, а травля за сексуальную ориентацию — неприемлемо; что праздновать победу в войне, чтить ветеранов и память погибших — хорошо, а романтизация войны и спекуляции на теме кто был на фронте, а кто в тылу — незрело и приводит к расколу (а в некоторых соседних обществах — к «победобесию»); да и в конце концов, что по уровню нашей культурной зрелости, нашего ментального развития нас будут воспринимать соответственно в мировом сообществе, в разных уголках земного шара, и делать выводы — стоит иметь с нами дело, или лучше обойти стороной.

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