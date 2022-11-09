У Путина остались три стратегии. Что будет с Россией 9 ноября, 11:43 Эксклюзив НВ Последняя карта, оставшаяся у Путина, — это угроза ядерной войны (Фото:REUTERS)

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Ниже приводится вольная коллекция случайных мыслей и наблюдений о российском вторжении в Украину. Вместо связного материала я предлагаю некоторые идеи, которые появлялись по мере того, как война затягивалась. Это не статья. Статья имеет начало и конец, с заключением. Мои же случайные мысли не вписываются в эту схему. Я просто пытаюсь обдумать сложные вопросы и поделиться с вами своими соображениями.

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Исход войны в Украине

Я с осторожным оптимизмом смотрю на исход войны. Чтобы выиграть войну, нужны и воля, и средства.

Украинская воля к победе возрастает с каждой обнаруженной братской могилой убитых мирных жителей, с каждым освобожденным украинским селом. Для украинцев эта война уже не за территорию, а за выживание как нации — ее захватчик считает, что Украина не имеет права на существование (об этом я уже писал раньше).

Оснащение украинской армии существенно улучшилось за последние несколько месяцев. В дополнение к более современному снаряжению, присланному НАТО, когда украинцы вытеснили российскую армию из Харьковской области, они получили даже больше оружия от российской стороны, чем им до сих пор предоставило НАТО. Кроме того, украинцы знают, как пользоваться этим снаряжением, и могут сразу же начать его применять.

Я знаю статистику. Я не мог проверить ее, но названные цифры звучали разумно. На начальных этапах войны на каждый танк или другую единицу тяжелой техники, потерянной украинской армией, приходилось три единицы захваченной ими тяжелой техники. В начале лета это соотношение упало до 1:1 (когда Украина потеряла позиции на Востоке). Но в августе оно выросло до 7:1, а в сентябре-октябре могло достигать 17:1.

Перед войной все боялись российскую армию, считая, что она — вторая по мощи армия в мире (после США). За последние восемь месяцев мы обнаружили, что это вторая по силе армия в Украине.

В арсенале Путина по-прежнему есть несколько стратегий: