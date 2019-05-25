После Зеленского Сегодня, 07:13 1573 Цей матеріал також доступний українською

Очень хочется, чтобы через пять лет на место новоизбранного президента пришел тот, за кого голосуют не потому, что выбора нет, и не назло другим. А во благо державы

Новоизбранного президента никто за язык не тянул. Он еще до триумфальной победы на выборах по­обещал: приходит на пять лет. На одну каденцию, не больше. Это не только политический прецедент для Ук­раины. Новейшая история страны не даст соврать: до Владимира Зеленского все законно избранные главы украинского государства уверенно шли на второй срок.

Леонида Кравчука ушли в 1994‑м на досрочных выборах. Путем манипуляций с молодой тогда социологией, в чем через много лет хвастливо признался Дмитрий Табачник, руководитель избирательного штаба Леонида Кучмы. Сам второй стал первым и пока единственным, кто потянул две каденции. Хотя в 2004‑м ходили слухи: оранжевый Майдан замутили, чтобы Данилыч остался еще и на третий. По просьбе трудящихся, как гарант стабильности и порядка на фоне «пидрахуйства» ЦИК. Третий, Виктор Ющенко, пошел на выборы вторично скорее по традиции, не имея шансов вообще. И в первом туре отодвинулся на пятое место, что для действующего главы государства катастрофа: он в своем статусе наблюдал за поединком Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Четвертый, Янукович, был изгнан, не досидев срока, но не скрывал, что собирается на выборы повторно. Наконец, Петр Порошенко даже не думал, сразу пошел напролом. До сих пор нет единого мнения, с позором продул пятый или с достоинством.

Зеленского-президента украинцам подарил телевизор

И вот — Зеленский, самолично отмеривший себе пятилетку. А это значит, что украинский избиратель, независимо от процентного соотношения, уже должен задуматься о том, кто может прийти после Зеленского. Если начать прикидывать варианты и оценивать их прямо сейчас, примерно через год можно назвать несколько реальных претендентов на булаву. Независимо от того, что будет происходить с институтом президентства. Десакрализация с постепенным умножением на ноль либо наоборот — цементирование власти, узурпация ее, превращение президентского кабинета в единый центр принятия решений. То есть российско-путинский вариант. При любом развитии событий, возможном за пять следующих лет, нужно понять несколько важных моментов.

Первый: кто бы что ни говорил, Зеленского-президента подарил украинцам телевизор. Не сериал Слуга народа, который стал продолжением карьеры Зеленского-актера, начавшейся в 1997 году. Не социальные сети — Зеленского в Украине знали намного раньше, чем Цукерберга и прочих. Телевизор как таковой. Прежде всего — выпуски новостей. Избирателю явили образ врага более страшного, чем даже Виктор Янукович и Владимир Путин. Отсюда вопрос: кого станет восхвалять телевизор ближе к новым президентским выборам, а кого — наоборот. Любимец праймовых новостей, владельцев заводов-газет-самолетов-каналов и будет подготовлен на место Зеленского. А тот, кого активно пинают, — его главный оппонент.

Второй момент: не факт, что Зеленский как фигура на украинской шахматной доске будет устраивать тех, кто за ним стоит, уже через год-полтора. Тогда телевизор, даже лояльный и дружественный к нему сегодня, уверенно начнет выдавать сюжеты и развернутые расследования о косяках действующего президента. Учитывая нулевую толерантность Владимира Александровича к любой критике в свой адрес, он начнет нервничать. Его уже заносит (пересмотрите инаугурационное выступление). Но то головокружение от успехов. А ведь может и сорваться, потерять контроль. Вот тогда телевизор мягко предложит разумную альтернативу.

Третий момент: рассмотренные варианты не предполагают, что преемником может стать внесистемный человек. На самом деле Зеленский — системный. Просто система, которая взяла его в работу и сделала частью себя, невидима подавляющему большинству украинцев. Мы впервые получили результат, который долго готовили за кулисами. У нас пока невозможен условный Эммануэль Макрон только потому, что ни один из теперь уже шести украинских президентов не одолел длинного трудоемкого пути к победе. Кравчук — советское наследство. Кучма — компромисс красных директоров. Ющенко, как и Порошенко, вынесен волной революции. Януковича назначали дважды, оба раза неудачно. Зеленского сделали. И очень хочется, чтобы за пять следующих лет на его место пришел тот, за кого голосуют не потому, что выбора нет, не назло другим, а во благо державы.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 23 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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