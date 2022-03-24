Не путинская. Может ли быть «другая Россия»? 24 марта, 16:03 Цей матеріал також доступний українською

Поняв наконец, насколько опасно, античеловечно российское террористическое государство, многие, однако, до сих пор не осознали: проблема не только в Путине

Многие в Украине, и особенно на Западе, хотели бы видеть другую, не путинскую Россию. Которая не будет развязывать захватнические войны, не будет сеять разрушения и смерти ради утверждения своего мнимого «величия».

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Эту «другую Россию» часто связывают с российскими либералами, оппозиционными к путинскому режиму. Такими, как Алексей Навальный, например. Но это еще одна опасная иллюзия.

Поняв наконец, насколько опасно, античеловечно российское террористическое государство, многие, однако, до сих пор не осознали: проблема не только в Путине.

Вторжением в Венгрию руководил Никита Хрущев, на Чехословакию и Афганистан нападал Леонид Брежнев, убийствами мирных демонстрантов в Тбилиси и Вильнюсе руководил Михаил Горбачев, а оккупацию Грузии и Молдовы и кровавую бойню в Чечне начал Борис Ельцын.

Путин вознес террор, убийства и захватнические войны на уровень государственной политики, опираясь на шовинистические настроения большинства россиян.

За небольшими маргинальными исключениями российские оппозиционеры являются такими же империалистами, как Путин. Они также поддерживают захват Крыма, так же ненавидят независимую Украину и весь свободный мир.

Пора наконец открыть глаза и прекратить искать «хороших россиян».

Пора наконец открыть глаза и прекратить искать «х ороших россиян»

Вместо этого нужно со всей ясностью осознать, что Российская Федерация — многонациональное государство. Значительную часть ее территории заселяют совсем не русские, а коренные народы, живущие на этой земле многие столетия.

По сути, речь идет о целых странах, с населением в сотни тысяч, а иногда и миллионы людей каждая, порабощенных Российской империей.

В нынешней Российской Федерации эти порабощенные страны имеют формальный статус автономных республик. Но в практике Москва проводит политику жесткой ассимиляции, подавляет язык, культуру, религию этих народов. Их политические и общественные движения преследуют, ключевые деятели сидят по тюрьмам, убиты или вынуждены уехать за границу.

Именно на эти народы Российской Федерации следует обратить внимание всем, кто хотел бы видеть «другую Россию».

Оздоровление России возможно только через раскаяние и превращение в обычное национальное государство. Народы империи должны получить свободу.

Борьба народов Украины, стран Балтии, Кавказа, Средней Азии и других похоронила в свое время империю зла — СССР. Новейшая империя зла — Российская Федерация — должна похоронить борьбу за национальное освобождение Татарстана, Башкортостана, Ичкерии, Тувы, Саха-Якутии, Бурятии и других стран.

Этого процесса не нужно бояться, как недальновидно боялись западные государства краха СССР. Напротив, его нужно поощрять.

Дав свободу всем порабощенным народам под влиянием национальных движений изнутри и мощного давления извне, Россия наконец-то сможет и сама стать свободной.

Только так, а не просто посредством смены одного царя на другого, может появиться другая Россия.

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