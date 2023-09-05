Как улучшить качество связи и интернета в Украине 5 сентября, 17:02

За время полномасштабной войны украинская сфера телекома столкнулась с вызовами такого масштаба, которые не проходила ни одна страна мира

Блэкауты, ракеты, оккупированные территории. Россия уничтожила четверть всех интернет-сетей, повредила или полностью разрушила более 4 тысяч базовых станций мобильных операторов.

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В течение последних полутора лет мы искали возможности, как оперативно решить эти проблемы. С одной стороны, оптимизировать работу операторов, с другой — быстро вернуть связь украинцам. При поддержке партнеров обеспечили Украину более 42 тысячами Старлинков. Убрали бюрократию из процесса получения земли для базовых станций. Теперь на оформление нужно 6 месяцев, вместо 12, а после принятия законопроекта об упрощении землеотвода — 1−3 месяца.

Параллельно шла работа над дальнейшими изменениями законодательства в сфере телекома. Чтобы после победы улучшить качество связи для украинцев и решить проблемы с покрытием, которые были еще до начала войны.

Сейчас разработан законопроект, предусматривающий три инструмента для контроля и поддержания качества: национальный роуминг, отзывы о связи в формате спид-тестов, мониторинг скорости мобильного интернета. Они помогут решить проблемы с так называемыми серыми пятнами в покрытии, когда связь плохо работает в дороге или в отдаленных селах.

Нацроуминг навсегда

С первых месяцев полномасштабной войны в Украине работает национальный роуминг. Так, люди, потерявшие связь от своего оператора, могут быстро переключаться на сеть любого другого. Например, если разрушена базовая станция Vodafone, то благодаря роумингу украинцы подключаются к Kyivstar или lifecell. И наоборот. Достаточно нескольких кликов в смартфоне, а раньше пришлось бы покупать и пополнять несколько sim-карт.

Официально нацроуминг будет работать до нашей победы

Официально нацроуминг будет работать до нашей победы. Далее — по договорам между мобильными операторами в некоторых населенных пунктах. Однако команда Минцифры работает над тем, чтобы роуминг оставался и после окончания войны.

Воплотить это позволят изменения в законодательстве. Все украинцы всегда будут на связи и смогут пользоваться 4G даже в небольших селах, где проживает до 2000 человек и есть покрытие даже от одного из трех операторов. Каждый будет иметь стабильную и качественную связь, несмотря на наличие покрытия выбранного оператора. Кроме этого, это поможет быстрее вернуть всем связь после деоккупации и во время восстановления сетей.



Спид-тесты для сбора фидбека о качестве связи



В Украине более 35 тысяч базовых станций, которые предоставляют людям связь. Радиус их действия ограничен, поэтому возникают так называемые серые пятна. Это места, где плохо работает связь и возникают перебои с интернетом. Чаще всего это автодороги, леса, отдаленные села.

Телеком-регулятор, Национальная комиссия, регулирующая электронные коммуникации (НКЭК), постоянно проверяет покрытие мобильной связью. Но для того, чтобы объехать всю страну и провести проверку со спецоборудованием, необходимо несколько лет. Сэкономить время и точечно найти проблемные локации могут помочь отзывы абонентов.

Сейчас дать обратную связь можно только в формате официального обращения к телеком-регулятору. В нем нужно обосновать, как именно оператор нарушает законодательство или права потребителей. Далее госорган анализирует количество жалоб, и если их много — может провести внеплановую проверку и составить предписание оператору. Для пользователей это лишняя трата времени.

Мы хотим убрать бюрократию из этого процесса. Чтобы каждый мог дать быструю реакцию, сделать спид-тесты и без дополнительных действий сообщить о проблемах со связью. Это будет законным основанием внепланово проверить покрытие и стимулировать операторов его улучшить. На основе таких данных регулятор и операторы смогут выявлять и решать проблемы, связанные со скоростью интернета и наличием связи. Кроме того, это сэкономит государству десятки миллионов гривен. Ведь проверки мобильного покрытия со спецоборудованием стоят дорого и требуют большого количества ресурсов. В частности, оборудования, топлива и пр.

Мониторинг скорости мобильного интернета



Согласно программе деятельности правительства средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек. Этого минимально достаточно, чтобы подключиться в Zoom на рабочую встречу, выйти на онлайн-уроки или опубликовать видео в соцсети. Такая скорость должна быть во всех населенных пунктах и на дорогах, где есть мобильная связь. В городах фактический показатель значительно выше, а вот в некоторых селах — наоборот, ниже.

Скорость — один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество. Однако официально это не закреплено как показатель качества связи. Поэтому никак не мониторится, а данных о конкретных локациях, где скорость нужно повысить, у регулятора не так много.

Кроме того, сейчас, чтобы измерить скорость связи или интернета, специалисты ездят по населенным пунктам и автодорогам и делают тестовые звонки и подключения к сети. Но чтобы объехать с замерами всю страну, нужны годы.

После внесения изменений в законодательство жители таких населенных пунктов сами смогут мониторить скорость интернета вместо того, чтобы ждать проверки специалистов. Они смогут проводить спид-тесты и с помощью смартфона в несколько кликов отправлять результаты регулятору. Это позволит госоргану оперативно реагировать на проблемы и влиять на их решение. Кроме того, скорость мобильного интернета официально станет одним из показателей качества связи.

Благодаря этому государство сможет эффективно проверять, действительно ли везде достаточная скорость загрузки, и стимулировать операторов улучшать ее. Чтобы как в городах, так и в селах скорость интернета позволяла комфортно пользоваться мессенджерами, общаться по видеосвязи или обмениваться файлами со смартфона.

Следующий шаг — чтение законопроекта № 9463 в парламенте. Если законопроект поддержат, спид-тесты и мониторинг скорости будут обязательными для операторов. А со следующего года нацроуминг будет доступен в селах по всей Украине.

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