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Тарас Березовец

Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий

После убийства мальчика. Пять главных выводов

5 июня, 17:50
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Можно или нельзя было избежать трагедии? И да, и нет

Вчера на Прямом был один из самых тяжелых эфиров за время, когда я пришёл на телевидение. Липкое и мерзкое ощущение того, что никакие объяснения и извинения не вернут родителям пятилетнего ребёнка. Погибшего потому, что играя в собственном дворе, он окажется на линии выстрела двух пьяных преступников в погонах.

Можно или нельзя было этого избежать? И да, и нет. Оба подозреваемых ранее не прошли аттестации в новой полиции. Но, как и в случае с другими коллегами, их восстановил суд. Мне в своё время довелось поработать в аттестационной комиссии новой полиции в Киеве. И мы тоже не давали добро на продолжение работы ряда офицеров, и они наверняка тоже потом восстанавливались по суду. И это точно претензии не к членам комиссий, честно отработавших по всей стране, и не к новой полиции, а к судам.

В сухом остатке. Во-первых, причастность к преступлению коллег установили сами полицейские. Попыток прикрыть от правосудия не зафиксировано.

Политические танцы на трагедии недопустимы

Во-вторых, на месте были проведены все неотложные следственные действия, изъяты гильзы и банки, по которым велась стрельба.

В-третьих, отказ от сдачи анализов подозреваемыми является дополнительным доказательством их вины. Тем не менее, отказаться им закон позволяет. Вывод: для таких случаев его нужно менять.

В-четвёртых, следствие ведёт ДБР, однако непонятна причина, по которой его следователи переквалифицировали преступление со ст. 121 ККУ на ст. 128 и только после смерти мальчика и вмешательства ГПУ на ст. 115 (умышленное убийство). Доказать умысел в данном случае будет крайне трудно — очевидно имела дело трагическая случайность. Соответственно, по ст. 115 дело вероятнее всего развалится.

В-пятых, у МВД что-то до конца не работает с коммуникацией. При том, что коммуникация с родственниками и общественностью была выстроена в целом оперативно, во многих моментах необходимой информации не было тогда, когда в ней особо нуждались. Отсутствие или недостаток информации всегда порождает недоверие.

При этом политические танцы на трагедии недопустимы. Однако все эти выводы все равно ни к черту не годятся. Жизнь ребёнка не вернуть. Остаётся требовать справедливости для убийцы. Здесь компромиссов не будет.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Полиция МВД Украины

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