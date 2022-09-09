Пять главных вопросов после смерти королевы Елизаветы II 9 сентября, 21:17 Эксклюзив НВ Чарльз и Елизавета II (Фото:REUTERS/HANNAH MCKAY)

Великобритания оплакивает королеву Елизавету II, умершую в возрасте 96 лет. Ее кончина поднимает важные конституционные вопросы относительно того, как страна перейдёт к правлению ее сына Чарльза

Это ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.

Когда Чарльз станет королем?

Чарльз стал королем в момент смерти королевы в соответствии со старым правилом общего права Rex nunquam moritur, что означает «король никогда не умирает». Идея состоит в том, что хотя монарх может умереть, правительство должно продолжать свою работу. Таким образом, должность должна беспрепятственно перейти к наследнику, даже если официальные церемонии пока не были проведены.

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Эти церемонии ещё пройдут, но они фактически только подтверждают преемственность, которая уже произошла. Чарльзу не нужно быть коронованным, чтобы стать королем. Эдуард VIII, например, так и не был коронован.

Через какие формальные процедуры предстоит пройти Чарльзу?

Совет престолонаследия созывается как можно скорее после смерти монарха. Совет престолонаследия формально провозглашает смерть одного государя и начало правления следующего. Этот процесс включает две встречи.

В первой части к членам Тайного совета — одной из старейших частей правительства — присоединяются верховные комиссары Содружества из тех стран, где новый суверен является главой государства, чтобы согласовать и подписать прокламацию, объявляющую Карла новым королем.

Затем Совет издает Прокламацию, свидетельствующую и объявляющую факт законного вступления нового суверена на престол и объявляющую его царственный титул — Карл III.

Хотя монарх может умереть, правительство должно продолжать свою работу

Вторая встреча происходит только между Чарльзом и тайными советниками. Здесь он сделает личное заявление в память о покойной королеве и попросит поддержки нации в принятии его новой роли, а также принесет установленную законом присягу в поддержку церкви Шотландии. Он принесет аналогичную клятву в поддержку англиканской церкви на своей коронации.

Что происходит в парламенте?

Парламент собирается как можно быстрее после смерти суверена, чтобы парламентарии могли принести присягу на верность новому суверену. Такая присяга требуется от пэров в Палате лордов и указывается в их регламентах.

С другой стороны, депутаты Палаты общин формально не обязаны приносить присягу новому монарху, потому что они фактически уже сделали это. Их присяга состоит в том, чтобы «нести истинную верность Ее Величеству Королеве Елизавете, ее наследникам и преемникам», что по определению распространяется на нескольких суверенов. Однако у них принято приносить присягу новому монарху. Затем парламент будет оплакивать смерть королевы в ходе дебатов под руководством премьер-министра.

Когда Чарльз будет коронован?

Коронация вряд ли состоится раньше, чем через несколько месяцев после смерти королевы. Церемония пройдет в лондонском Вестминстерском аббатстве, за ней последует шествие и, вероятно, также появление королевской семьи на балконе Букингемского дворца.

Коронация является англиканской и евхаристической службой под председательством архиепископа Кентерберийского, самого старшего епископа англиканской церкви. Но мы можем ожидать, что будут созданы специальные места и для других представителей религий. Так произошло на свадьбе принца Гарри и уже несколько лет практикуется на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества.

Для чтения могут быть приглашены представители разных конфессий. Религиозные лидеры, кроме англиканцев, скорее всего, получат видные места в аббатстве. Список гостей, в конечном счете, составляет правительство, которое также оплачивает церемонию.

Станет ли Камилла королевой?

Закон гласит, что супруга короля автоматически становится королевой, но после женитьбы Чарльза на Камилле в 2005 году возникли некоторые сомнения по этому поводу. В то время было решено, что когда Чарльз станет королем, она будет носить титул «принцессы-консорта».

Однако впоследствии планы изменились, и теперь мы знаем, что Камилла действительно станет королевой. Королева Елизавета подтвердила это ранее в этом году.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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