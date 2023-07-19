Живой щит Путина в Крыму 19 июля, 11:44

Нельзя сказать, что эта пропаганда не работает

После последнего подрыва Керченского (Крымского) моста все больше говорят о том, что российский президент хочет превратить в заложников своей войны не только граждан Украины, но и собственных соотечественников, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Владимир Путин утверждает, что Крымский мост не имеет военно-стратегического значения — хотя каждый компетентный военный эксперт скажет вам, что перебрасывать по этому маршруту войска и технику, по крайней мере, до последнего времени, было гораздо безопаснее, чем по сухопутному «коридору», созданному в результате оккупации украинских территорий. Но как создать впечатление, что Крымский мост — гражданский объект, который не имеет никакого отношения к отправке вооружений на украинский фронт?

Имитировать его функционирование как гражданского объекта, не как маршрута войны, а как маршрута курортного сезона. Возможно, поэтому российская пропаганда настойчиво и целенаправленно убеждает граждан России ехать отдыхать в Крым — несмотря на всю очевидную небезопасность такого маршрута. Возможно, поэтому сейчас на полуострове распространяют схемы альтернативного маршрута по оккупированным территориям — хотя, уверен, не могут не понимать, какой опасности подвергают мирных жителей, которые должны отправляться из Крыма домой фактически через зону военных действий.

Кто повинен в их гибели?

Нельзя сказать, что эта пропаганда не работает. Думаю, работает, еще как. То, что во время взрыва на мосту погибли люди именно из Белгородской области, а не из, допустим, Хакассии или Новосибирска, о многом говорит. Для жителей Белгородской области война — не новости из телевизора. О «хлопках» и в областном центре, и в других населенных пунктах Белгородчины, о рейде на Шебекино знают все. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков регулярно обращается к жителям региона и рассказывает о происходящем — разумеется, отнюдь не всегда правду, но о проблемах с безопасностью тоже говорит. И вот люди из одного региона, куда уже пришла война, едут отдыхать не в Сочи или Анапу, а в другой небезопасный регион — аннексированный Россией Крым. Кто повинен в их гибели?

Уверен — Владимир Путин. Ведь это он развязал войну с Украиной. Это его пропаганда постоянно убеждает россиян «не смотреть вверх» и не замечать, что развязанная российским президентом война отражается и на их безопасности тоже. Это его пропагандисты советуют россиянам ехать отдыхать на оккупированные территории, превращенные их властью в плацдарм для агрессии. И это он, уверен, прикрывается согражданами как живым щитом. Этот щит из мирных жителей должен помочь ему продолжать войну.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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