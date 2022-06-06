Новая «спецоперация» Путина 6 июня, 11:20 Цей матеріал також доступний українською

Война еще не окончена, а Путин и Лукашенко уже задумались о гибридной отмене санкций

Российский президент Владимир Путин в телевизионной программе «Москва. Кремль. Путин» назвал блефом утверждение, что Россия мешает вывозу украинского зерна. Как сказал российский правитель, Украина может вывозить зерно через порты Николаева и Одессы, но для этого она должна разминировать подходы к ним. «Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы сделать какие-то атаки с моря», — сказал Путин.

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Сказал, да, но все прекрасно понимают, что дело вовсе не в разминировании портов, а в присутствии в Черном море российского военного флота, грозящего мирному судоходству. И отправлять российские корабли в порты базирования никто в Кремле не собирается, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Понимает это и сам российский президент. Поэтому сразу и предложил альтернативные пути вывоза украинского зерна — через Венгрию, Румынию или Польшу и даже через захваченные Москвой порты Мариуполя и Бердянска. Но самый простой путь вывоза — через Беларусь. Однако для этого следует отменить санкции, введенные против этой страны за соучастие Александра Лукашенко в агрессии России против Украины.

То, что Владимир Путин считает белорусский маршрут самым простым, еще раз напоминает о плане, изложенном белорусским правителем в диалоге с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Лукашенко также предложил свои услуги по транспортировке украинского зерна, однако при этом отметил, что балтийские порты, в которые будет вывозиться это зерно по территории Беларуси, должны быть доступны и для белорусских товаров.

Путин считает именно белорусский маршрут самым простым

Война еще не окончена, а Путин и Лукашенко уже задумались о гибридной отмене санкций. В Кремле понимают, что на Западе вряд ли согласятся на отмену от санкций против самой России — особенно после зверств российской армии в Буче и Мариуполе.

И предлагают «промежуточный» вариант — отменить санкции против Лукашенко на основании преодоления продовольственного кризиса. А уж в России хорошо знают, как воспользоваться белорусским окном для преодоления санкционного давления. Научились еще с 2014 года.

Таким образом, шантаж голодом приобретает черты новой путинской «спецоперации». Российский президент дает лоббистам своих интересов на Западе дополнительные аргументы хотя бы для снятия санкций против Беларуси. Альтернатива — голод, восстание, падение правительств, новый миграционный кризис в Европе. Настоящий ужас!

В Киеве, конечно, никогда не воспримут аргументы российского президента о том, что это сама Украина не хочет вывозить свое зерно. Однако и украинские руководители говорят о глобальных масштабах будущего кризиса, потому что Украина заинтересована в том, чтобы вывезти зерно, помочь своим фермерам получить деньги в бюджет. И лидеры многих стран мира тоже согласны с этой оценкой. Ибо если они не будут прилагать усилия для преодоления последствий возможного кризиса, именно их обвинят в недооценке ситуации.

Таким образом, сложился настоящий консенсус вокруг необходимости вывоза украинского зерна и помощи миллионам людей, которые могут пострадать от голода. Важно, чтобы главными бенефициарами этого кризиса не оказались Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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