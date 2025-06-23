Давайте разберемся, за что воюет Израиль и за что воюет Украина. Чтобы понимать как аналогии, так и общие риски

Израиль воюет за то, чтобы евреи остались на своей исторической родине, куда им так тяжело удалось вернуться после разгрома Иудеи римскими армадами. Враги Израиля и еврейского народа всегда отказывали евреям в праве на эту государственность — и в то же время не желали видеть евреев среди самих себя, доказательством чего стали преступления Средневековья, Холокост и изгнание евреев из арабских стран. С точки зрения этих людей, единственным комфортным местом для еврейского народа остается Аушвиц.

Не стоит объяснять, что гибель Израиля стала бы катастрофой для каждого еврея — даже для тех, кто с отвагой полезных идиотов держит чужие флаги на антиизраильских демонстрациях. Потому что каждый из нас вырос в мире, где Израиль остается страной последнего шанса в ситуации, если наши соседи снова решат, что мы являемся для них нежелательными элементами.

Может ли такое произойти? Конечно, мир меняется с неслыханной скоростью в сторону прошлого. Поэтому право Израиля на существование — это и наше право на физическое существование. И соглашаться с тем, что страна, которая обещает уничтожить Израиль одной ядерной бомбой, будет ее иметь, не будет никто.

Задача украинцев — ни в коем случае не потерять Украину

В то же время евреи — в этом наша сила и слабость — за тысячелетия после римского нашествия смогли построить модель национального выживания вне государственных границ и вне своей земли. И все эти тысячелетия украинцы продолжали жить на своей земле, придерживаться собственных традиций, говорить на своем родном языке. Да, при этом у них долгое время не было собственного государства, но они крепко держались за землю и язык — и, наконец, в ХХ веке дважды использовали шанс создать собственное государство.

Враг, который хочет уничтожить это государство, отказывает украинцам в самом праве на собственное сознание и цивилизацию. Если Иран или ХАМАС хотят изгнать и убить всех евреев, Россия хочет избавиться прежде всего от тех, кто считает себя украинцами, а остальных запугать и «превратить» в россиян, поставить точку на украинской идентичности, языке и культуре. Но при этом украинцы, несмотря на большую диаспору — вовсе не нация рассеяния. Даже диаспора всегда крепко держалась за реальную украинскую землю, а не за мечту об Иерусалиме, как у евреев. Зачем украинцу мечтать о Киеве, когда он испокон веков в Киеве?

Поэтому задача украинцев — ни в коем случае не потерять Украину. Не дать врагу, который десятилетиями навязывал здесь чужой язык, культуру и историю, кроваво торжествовать на украинской земле.

