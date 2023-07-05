Главное условие окончания войны 5 июля, 11:50

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не может быть завершена без деоккупации Крыма

То есть, попросту говоря, без возвращения Украинского государства к его международно признанным границам. Это заявление украинского президента стало очередным ответом тем западным политикам, кто считает, что война может быть остановлена в случае выхода украинских войск на административные границы АРК — именно в этом случае могут начаться переговоры о перемирии, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

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Конечно, говорить о подобном развитии событий еще очень рано. Мы наблюдаем самое начало украинского наступления на российские позиции на оккупированных территориях и не знаем, к каким результатам оно приведет. Может оказаться, что тех, кто рассчитывает на возможность переговоров с Россией в случае успеха украинского наступления, ожидает разочарование. В Кремле могут отказаться от любого формата переговоров с Украиной даже в случае неспособности сохранить контроль над оккупированными территориями.

Ведь мы имеем дело с людьми, которые уверены, что худая война все равно лучше любого мира. И в этом случае бои могут переместиться на государственную границу России с Украиной, а ракетные обстрелы станут буднями украинцев на долгие годы — только под ударами агрессора окажутся уже не только Киев, Харьков и Сумы, но и Донецк, Симферополь и Севастополь. То есть все будет так, как уже произошло с освобожденным Херсоном.

Без Крыма Украина так и останется « государством-инвалидом» с неопределенными границами

Но такая ситуация, при всей ее реалистичности — вовсе не повод для отказа от территориальной целостности Украины. Ведь на самом деле именно восстановление территориальной целостности — это первый шаг если не к окончанию войны, то к созданию самой возможности для ее окончания. Восстановление территориальной целостности создает реальные возможности для евроатлантической и европейской интеграции Украины, то есть к созданию возможностей для неповторения войн. И восстановление территориальной целостности создает возможности для нормального развития в будущем оккупированных сегодня регионов. Потому что сегодня Крым — это просто российский плацдарм.

Без Крыма Украина так и останется «государством-инвалидом» с неопределенными границами и непроясненным статусом безопасности. С признанием «российского статуса» Крыма, на чем продолжают настаивать в Кремле, Украина превратится в государство-лимитроф России, униженное и депрессивное. А «отложенный статус» Крыма будет означать и «отложенный статус» самой Украины — считайте, что всех нас сдадут в аренду Владимиру Путину.

Поэтому Владимир Зеленский совершенно прав: без восстановления территориальной целостности Украины, без Крыма никакое окончание войны просто не будет окончанием, а будет лишь передышкой перед новым ее продолжением или же признанием несамостоятельности и маргинальности самого украинского государства. И это должны понять и сами украинцы, и наши друзья на Западе. Украинцам не нужен ни «худой мир», ни «худая война». Украине нужен мир справедливый и настоящий.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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