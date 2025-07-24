Украина и Израиль: старые страхи и искусственные красные линии

Два государства — Украина и Израиль — фактически стоящие перед одинаковой экзистенциальной угрозой, до сих пор не осознали общность своих вызовов

Во время встречи с представителями еврейской общины Украины министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вспомнил, что это его второй визит в Киев. Первый состоялся еще в 1999 году — тогда он прибыл в составе израильской делегации вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который встречался еще с президентом Леонидом Кучмой.

Это воспоминание могло бы остаться просто сентиментальным — если бы не контекст. На самом деле это первый визит высокопоставленного представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Только сейчас, спустя более двух лет после вторжения, министр иностранных дел Израиля обсуждает со своим украинским коллегой совместные стратегические действия — против Ирана.

Но только сейчас. Хотя именно с первых месяцев войны, когда в украинском небе появились иранские «шахеды», было очевидно, что Украина превращается для Ирана в полигон для отработки будущих атак на Израиль.

В то же время — ни слова об аналогичных действиях против России. Хотя ни один аналитик не сомневается: Россия — стратегический союзник Ирана. Она помогает Тегерану держаться на плаву, координирует военно-техническое сотрудничество, поддерживает прокси-группировки вроде ХАМАС и «Хезболлы», которые угрожают существованию Израиля.

Мир изменился. И он уже никогда не будет таким, как раньше

Именно эти темы мог бы поднять президент Украины, если бы после 7 октября посетил Израиль. Но этот визит так и не состоялся — не только потому, что в Киеве опасались его последствий, но и потому, что в Иерусалиме не слишком к нему стремились.

Парадокс заключается в том, что два государства — Украина и Израиль — фактически стоящие перед одинаковой экзистенциальной угрозой, до сих пор не осознали общность своих вызовов. Они продолжают существовать в режиме осторожной дипломатии, которая часто основывается не на реалиях, а на старых страхах и искусственных «красных линиях».

В Иерусалиме боятся вызвать гнев Москвы — хотя Россия давно выбрала свою сторону в ближневосточном конфликте. В Киеве до сих пор верят в важность сохранения хороших отношений со странами Глобального Юга — хотя именно они своим экономическим партнерством с Россией помогают Кремлю продолжать войну.

На самом деле ни Украина, ни Израиль не имеют никаких реальных причин ограничивать сотрудничество между собой. Единственное, что их сдерживает, — это непрофессионально выстроенные приоритеты и нежелание признать: мир изменился. И он уже никогда не будет таким, как раньше.

