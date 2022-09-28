Путинский обман. Что стоит за мобилизацией в России 28 сентября, 15:04

Объявленная Путиным мобилизация граждан в Вооруженные силы РФ, похоже, уже стала фактором, дестабилизирующим и само государство, и его пропаганду

Российские официальные медиа не в силах скрыть от сограждан бегства десятков тысяч людей в соседние страны — «утешать» Владимира Путина пришлось его белорусскому союзнику Александру Лукашенко. Непонимание самих целей мобилизации, путинский обман — еще несколько месяцев назад российский президент обещал согражданам, что никакой мобилизации не будет — все это позволяет говорить не только о новом этапе войны, но и новом этапе изменения общественных настроений среди самих россиян.

Видео дня

При этом, если этнические русские озабочены, в первую очередь, собственным спасением, то народам России приходится думать еще и о национальном выживании. Масштабная мобилизация — это тысячи молодых мужчин, которые не вернутся с войны.

Но то, что в жизни русского народа может казаться статистикой, — хотя и в этом случае нет никаких сомнений, что за каждой цифрой стоит погубленная властью жизнь — для народов, например, Дагестана, может оказаться вопросом самого национального существования. Может быть, именно поэтому в этой российской республике вспыхнули первые массовые протесты?

Посмотрите на количество представителей каждого из дагестанских народов — самые крупные из них не превышают и нескольких сотен тысяч, а большая часть — несколько десятков тысяч. Сравните с предполагаемыми цифрами мобилизации. И, может быть, вы поймете, почему так взволнованы дагестанские женщины, — на этой войне они могут потерять не только мужей, братьев и сыновей. Они могут потерять и Родину.

Масштабная мобилизация — это тысячи молодых мужчин, которые не вернутся с войны

Пример аннексированного Крыма показывает, что Кремль может совершенно сознательно использовать мобилизацию как инструмент этнической чистки. Каждая повестка, которая приходит в крымскотатарскую семью, напоминает о том, как решал проблему древнего народа Иосиф Сталин, вознамерившийся окончательно «очистить» Крым от коренного населения.

Похоже, Владимир Путин не может пойти путем открытых депортаций, но может воспользоваться возможностью, которую эксперты называют скрытой демографической миной. Именно это, на мой взгляд, в Крыму сейчас и происходит.

Но на проблемы крымских татар обращает внимание Украина, руководство которой считает себя ответственным напоминать миру о судьбах оказавшихся под российской оккупацией сограждан. Президент Украины заявил о «сознательной попытке уничтожить крымскотатарскую нацию» и его слова услышали во всем мире.

Но у народов Дагестана, у других народов Северного Кавказа, у бурят, тувинцев или удмуртов другой президент — Владимир Путин. И вряд ли он будет говорить о такой попытке уничтожить эти и другие коренные народы России, воспользовавшись мобилизацией как самой удобной и простой возможностью.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

