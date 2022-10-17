Что происходит в Кремле и каков план Путина 17 октября, 20:55 Эксклюзив НВ Виталий Портников: Путин, если быть абсолютно точным, — политический шизофреник, никогда не имевший сильной политической квалификации (Фото:REUTERS)

Тот, кто хочет понять, что происходит в Администрации президента России, в Кремле, должен смотреть сериал 17 мгновений весны

Какие же сейчас настроения в самом «элитном» аппарате власти. Я думаю, что никакой элиты в России нет. За последние 20 лет произошла зачистка этой элиты от тех, кто имел даже тень самостоятельного мнения. Это было несколько кампаний. Наиболее важной, конечно, была кампания по укрощению элиты в начале правления Путина, когда по сути произошла консолидация номенклатуры.

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Многие не помнят, что существовала номенклатурная оппозиция Путину в виде партии Отечество — вся Россия. И уж точно никто не помнит, что лидером этой оппозиционной парламентской фракции в Государственной Думе РФ был нынешний спикер ГД Вячеслав Володин. И именно этот Володин стал потом первым заместителем главы администрации президента России, строил тот режим, который мы видим, режим единоличной власти.

Вместе с этим, на фоне дела ЮКОСа произошла зачистка элиты от тех, кто имел претензии на самостоятельную роль в российском правлении, людей, которые могли быть более или менее сильными управленцами. Это, прежде всего, тогдашний глава правительства Михаил Касьянов и глава администрации президента Александр Волошин. Это был первый этап.