Долгая война или компромисс. Какие вопросы надо задавать украинцам

Социологические опросы предсказуемо фиксируют рост количества украинцев, выступающих за «компромиссное» завершение войны и за прекращение огня по линии разграничения российских и украинских войск. Воевать до выхода на границы 1991 года или хотя бы на линию 23 февраля 2023 года желает не более 20 процентов населения. Следовательно, склонность к компромиссам очевидна.

Реклама

Но даже задавать украинцам такие вопросы означает манипулировать их сознанием. Потому что компромиссы при окончании войны или перемирия по линии разграничения войск существуют исключительно в фантазиях. И не имеет никакого значения, это фантазии так называемого «простого украинца» или это фантазии Дональда Трампа.

Поэтому я задавал бы людям совершенно другие — реалистичные — вопросы.

Первое — то, что враг предлагает, второе — то, чего он хочет

Готовы ли они к выводу украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с последующей демилитаризацией Украины, ее русификацией и запретом украинских национально-демократических партий и украинской церкви на «свободной» территории Украины?

Рассматривают ли они возможность ликвидации Украинского государства с присоединением его территории к России? Первое — то, что враг предлагает, второе — то, чего он хочет.

И если люди не желают капитуляции, надо честно сказать им, что их жизнь будет проходить в долгой войне. И никакие фантазии с несуществующими опциями выхода из конфликта не отменят этой простой истины.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал