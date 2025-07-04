Как не стать частью России

Когда вместо дискуссии о сущности процесса спорим о преимуществах или недостатках возраста, когда одни начинают защищать опыт, а другие — соответствие времени — мы теряем понимание, что на самом деле происходит

Я, конечно, мог бы присоединиться к рассказам о том, чего достиг в 24 года — тем более что этот возраст у меня пришелся как раз на обретение независимости Украины и крах Советского Союза. Но я не вижу в этом смысла. Не потому, что с точки зрения моей журналистской карьеры это было время стабильности — ведь наибольших успехов того периода я достиг гораздо раньше. А потому, что я прекрасно понимал: всем своим тогдашним успехам я обязан слому. Слому государственности, слому эпохи. Гибели советской журналистики — и потому, что люди, работавшие в ней десятилетиями, в большинстве своем оказались неспособны отвечать новым вызовам времени.

Я хорошо осознавал: если бы не случился этот перелом, я бы не сделал никакой карьеры в провинциальной и консервативной советской журналистике. А если бы моя карьера началась на пять лет позже, когда уже появилась обновленная журналистика, я бы достигал того, чего достиг в 22 года, в течение десятилетий — как это, в конце концов, происходило с людьми младше меня на 5−10 лет.

Именно поэтому, в отличие от большинства коллег, я не ходил с задранным носом: я знал, что своим успехам обязан времени, а не себе.

И поэтому мы должны осознать: вековые «трамплины» или стремительное появление на политическом Олимпе неизвестных ранее людей, которые так же внезапно исчезают, — это тоже признак слома. В нашем случае — слома самой конструкции государственности и механизмов профессионального управления страной, которые дважды, после обоих Майданов, терпели поражение.

Поэтому вопрос вовсе не в возрасте тех или иных людей, которые занимаются государственным управлением. Вопрос в другом: сохранится ли Украинское государство на фоне разрушительных процессов во время и после войны, или же наша территория превратится в часть соседнего государства — того, которое сохранило механизмы управления в своей авторитарной и тоталитарной эффективности, что позволяет ему поглощать менее эффективные и больные организмы.

Чтобы не стать частью России, нам нужно не просто победить в войне — но и выздороветь от популистской болезни. Если общество не осознает эту опасность — шансов на выздоровление останется все меньше и меньше. И с каждым годом продолжительной войны, и с каждым годом короткого мира.

