Неплохой знак. Зачем Путину Бахмут и что изменила атака дронов на Кремль 10 мая, 15:51 NV Премиум

По опыту чеченских войн известно, что россияне всегда поддерживают власть, когда речь идет о какой-либо опасности, связанной с их личным состоянием

Были достаточно серьезные усилия для того, чтобы хотя бы какие-то гости из других стран присутствовали на параде 9 мая. И в результате, очевидно, смогли пригласить только тех, кто не имел возможности отказаться. Не было ли у Токаева возможности отказаться? Не понимает ли он своих репутационных потерь, когда он появится на параде 9 мая вместе с Путиным? Скажу, что Токаев наверняка понимал свои репутационные потери тогда, когда он приглашал войска ОДКБ в Казахстан в январе прошлого года; и тогда, когда он говорил, что на Казахстан совершено внешнее нападение в январе прошлого года.

Видео дня

Токаев из тех политиков, которые умеют балансировать между репутационными потерями и политическими приоритетами. Это не является какой-то большой новостью. Он, с одной стороны, может голосовать в ООН так, что это не понравится России. С другой стороны, может закрывать глаза на инструменты, которые позволяют России обходить санкции Запада. Это абсолютно традиционная политика казахстанского руководства и во времена Нурсултана Назарбаева, и во времена Касым-Жомарта Токаева. Я бы даже сказал, что Нурсултан Назарбаев был более осторожен в проведении этой политики, потому что исторически был более самостоятельной политической фигурой.

Токаев после событий в январе 2022 года, всегда в долгу у Путина? В политике нельзя быть всегда в долгу. В политике можно выбирать реальные возможности. Если реальные возможности позволяют, можно отказаться от долга. Можно переоценить свои возможности.

Точно так же российская пропаганда говорила о Чечне

Виктор Янукович, как вы помните, считал, что он, с одной стороны, в долгу у Владимира Путина, который всегда его поддерживал и помогал прийти к власти. А с другой стороны, он может подписывать соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом, чтобы получить еще западные деньги для существования своего режима. И мы помним, чем закончилась эта переоценка собственных возможностей для Януковича. С Токаевым почти такая же ситуация.

Недавно появилась новость, что Россия якобы предлагает Казахстану свой собственный газ по цене, возможно, даже ниже, чем для Беларуси.