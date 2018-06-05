05 июня 2018, вторник
Конец мучениям: суицидальный синдром Российской империи

Россия в который раз проигнорировала шанс выйти из исторического тупика и начать движение вперед. На наших глазах завершается столетняя агония целой империи

24 января 2015, 08:05
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Путин ускоряет процесс краха собственного режима

Президент РФ, сам того не осознавая, стал катализатором больших перемен как в России, так и в Украине

17 декабря 2014, 10:13
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России нужен новый объект агрессии

Кремль оставит в покое Украину только после того, как у империи появится новый объект ненависти. Например, Татарстан или Чечня

27 июня 2014, 10:43
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Виталий Портников

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