Юлия Порошенко

Украина повторяет траекторию, по которой движется западный мир
Украина повторяет траекторию, по которой движется западный мир
Сегодня в диджитал стараются перевести любой управленческий процесс. Для агросектора – это крайне важное направление
Чтобы убедить специалистов работать в Украине и на Украину, нужны две вещи: инвестиции и среда. Деньги и творческое пространство
Эта мафия наблюдает за нами, пока мы спим, знает, с кем проводим время, контролирует входы в многоквартирные дома, общественный транспорт и метро
Это особый менталитет – раболепствовать перед любой знаменитостью, каким бы подлецом он ни был?
Воинственная речь Владимира Путина о новейших ядерных вооружениях, произнесенная еще первого марта, все никак не дает покоя ни многочисленным экспертам, ни обычным наблюдателям
Эта мафия наблюдает за нами, пока мы спим, знает, с кем проводим время, контролирует входы в многоквартирные дома, общественный транспорт и метро
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
Россияне не предполагали, что американцы дадут им ответ в Сирии. Это был первый раз, когда США серьёзно ответили на их провокацию
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