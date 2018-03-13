8 трендов мировых агроинноваций в 2018

Украина повторяет траекторию, по которой движется западный мир

11 января, 19:08
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7 приоритетных направлений для инноваторов в агро

Сегодня в диджитал стараются перевести любой управленческий процесс. Для агросектора – это крайне важное направление

05 декабря 2017, 11:17
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Почему нашей стране нужны технокластеры

Чтобы убедить специалистов работать в Украине и на Украину, нужны две вещи: инвестиции и среда. Деньги и творческое пространство

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Юлия Порошенко

Сооснователь Radar Tech, основатель организации коллективного импакта Agrohub

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