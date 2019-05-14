Порошенко послал Зеленского за собой 14 мая, 18:41 2331 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 14 мая 2019 года

Порошенко послал Зеленского за собой. Действующий глава государства Петр Порошенко решил послужить путеводной звездой для новоизбранного президента Владимира Зеленского.

«Пусть [Зеленский] идет по тому пути, который проложил Порошенко», — заявил сам Порошенко на конференции по случаю 10-летия Восточного партнерства — проекта ЕС по сотрудничеству с рядом стран бывшего СССР.

Также действующий глава государства отметил, что видит будущее сотрудничество Украины с ЕС в четырех союзах: энергетическом, цифровом, шенгенском и таможенном.

Прежде чем Зеленский сможет воспользоваться наставлениями старшего «товарища», ему нужно все же попасть в Раду и произнести там присягу. А с этим у нового главы государства — проблемы...

ЗеИнаугурацию рассмотрят завтра. Заседание парламентского комитета по вопросам регламента, посвященное дате инаугурации Владимира Зеленского, пройдет 15 мая в 15:00.

Об этом сообщила глава секретариата комитета Мария Нехоца.

Ранее Владимир Зеленский обратился в ВР с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

По мнению новоизбранного главы государства, Рада затягивает его инаугурацию.

В парламенте накопилось уже несколько проектов постановлений о дате приведения Зеленского к присяге — там фигурируют 17, 19, 26, 28 мая и даже 1 июня.

По закону действо должно пройти не позднее 2 июня.

Зеленский отреагировал на бездействие народных депутатов: сказал, что Парубий, заявлявший ранее — «народные депутаты 14 мая точно назначат дату инаугурации» — не выполнил свое обещание. Все это, по мнению Зеленского, является «ложью мелких мошенников»...

А в это время идущий своей дорогой Порошенко забрел в небольшой тупик...

Порошенко ошибся с награждением. Сообщение о награждении орденом Ярослава Мудрого директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко является технической ошибкой, — президент Петр Порошенко не присваивал ему наград.

Об этом заявил Андрей Жигулин, руководитель пресс-службы Администрации президента (АП).

«Сообщение о награждении этого человека — ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП», — сказал он.

4 мая на сайте президента появился указ о награждении Тараненко орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Позже его имя из указа убрали.

Тараненко проходит в качестве одного из подозреваемых по делу (его ведет НАБУ) о завладении 93 млн грн госкомпании Укрзализныця (УЗ). По версии следствия, в декабре 2015-го — марте 2017 года подозреваемые организовали закупку УЗ стрелочной продукции по завышенным ценам.

Тараненко является помощником Ярослава Дубневича, депутата от Блока Петра Порошенко, компании которого плотно работают с УЗ.

Когда фамилия Тараненко появилась на сайте президента среди награжденных, журналисты обнародовали информацию о том, что глава государства отметил орденом фигуранта дела НАБУ. Нынешнее заявление Жигулина стало реакцией АП на сообщения СМИ.

В последние дни глава государства штампует указы о награждении различных чиновников и прочих деятелей...

Рада не только делала вид, что занимается вопросом инаугурации Зеленского, но и работала...

Мова получила подпись. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон О функционировании украинского языка как государственного.

Парубий попросил аппарат ВР как можно скорее направить подписанный им документ в Администрацию президента с тем, чтобы глава государства также завизировал закон.

25 апреля Рада проголосовала за этот документ во втором чтении.

Поработало сегодня и НАБУ...

НАБУ ищет преступников в Нацгвардии. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обыском в здание Нацгвардии (НГУ) и офис строительной корпорации Укрбуд.

На ФБ-странице НАБУ указано, что следственные действия связаны с начатым еще в декабре 2017 года расследованием коррупционной схемы с жильем для военнослужащих НГУ.

В процессе реализации «схемы», по данным следствия, Нацгвардия утратила активов на 81,6 млн. грн.

Речь идет о присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением — за это светит до 12 лет лишения свободы.

Позднее агентство Украінські новини сообщило, что сотрудники НАБУ готовят подозрение бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову (уволен Порошенко 7 мая).

Позже появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали Аллерова.

Не все борцы с коррупцией сегодня боролись с коррупцией — кое-кто сражался с оппонентами...

Луценко контратаковал Лещенко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народному депутату Сергею Лещенко могут сообщить о подозрении о разглашении данных досудебного расследования. И в ближайшее время Лещенко будет вызван в ГПУ.

«Лещенко будут заданы вопросы и, вероятно, вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой „черной кассе“ Партии регионов, что привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории», — сказал глава ГПУ.

Нынешняя инициатива Луценко стала ответом на вчерашнее заявление Лещенко. Тот рассказал, что именно генпрокурор «продал» личному адвокату американского президента Рудольфу Джулиани историю с участием экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-министра экологии Украины Николая Злочевского для сохранения за собой должности шефа ГПУ.

«[ГПУ] Была подготовлена докладная записка, которую передавали Джулиани, о том, что они установили множество фактов, касающихся получения Байденом каких-то материальных выгод, каких-то сговоров с украинскими политиками», — пояснил вчера парламентарий.

Под влиянием этой информации Джулиани, мол, отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским: американец заявил, что в окружении Зеленского есть враги Трампа, — в частности, Лещенко.

Если верить сегодняшнему заявлению Луценко, Джулиани позвонил ему на следующее утро после отмены визита в Украину, был очень обижен и подчеркнул, что это «не вопрос Джулиани-Лещенко, а вопрос Украина-США».

Лещенко некогда обнародовал «черную бухгалтерию» Партии регионов, в которой среди реципиентов выплат фигурировало имя главы штаба Трампа Пола Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время американских выборов-2016 и отставку Манафорта.

Надо сказать, что Лещенко — не тот человек, который будет лишний раз молчать перед Луценко: едва генпрокурор закончил свой сегодняшний брифинг, как «герой» его выступлений заявил в ФБ, что к вечеру соберет прессу и ответит.

И ответил. Лещенко призвал главу ГПУ поскорее внести в Раду ходатайство о лишении его депутатской неприкосновенности. Мол, после этого сам парламентарий с удовольствием походит в Генпрокуратуру на допросы.

Лещенко еще и припугнул генпрокурора ответственностью за разглашение данных следствия. «Луценко в стенах украинского парламента лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел последних пяти лет, которое касалось высшего руководства страны, которое привело к конфликту внутри коалиции и к серьезным политическим последствиям в Украине», — заявил депутат. Он отметил, что Луценко знает, о чем идет речь. И добавил, что готов давать показания и по этому делу...

Еще одна тема претендует на скандал...

Антимонопольщики подыгрывают Ахметову. Антимонопольный комитет (АМКУ) отказал госкомпании Энергоатом в начале рассмотрения дела о возможном нарушении конкурентного законодательства.

Речь идет о постановлении Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунтарифов (НКРЭКУ) от 16 марта 2016, утвердившего порядок формирования оптовой рыночной цены на электроэнергию.

Об этом сообщает издание Наші гроші.

Энергоатом в письме указал АМКУ, что НКРЭКУ своим решением предоставил преимущества компаниям, которые заняты в сфере тепловой генерации. А по сути — ДТЕК миллиардера Рината Ахметова, которая занимает в этом сегменте ключевые позиции.

За время действия постановления, сказано в письме, доля Энергоатома на рынке генерации электроэнергии возросла с 53 до 54%. При этом тариф атомщиков вырос с 47 до 57 копеек за киловатт-час, то есть меньше чем на четверть. За тот же период доля тепловой генерации уменьшилась с 32 до 30%, а тариф вырос с 88 до 177 копеек за кВт*ч, то есть в два раза.

Но АМКУ сделал вывод об «отсутствии негативного влияния постановления НКРЭКУ на экономическую конкуренцию».

Зато сегодня АМКУ оштрафовал сети автозаправок ОККО, WOG и SOCAR на 77 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на рынке светлых нефтепродуктов на протяжении 2017 года. Об этом в ФБ отрапортовал глава АМКУ Юрий Терентьев...

А главу ПЦУ Епифаний заботили иные вопросы...

Епифаний и тлетворное влияние Запада. Темы гендера и ЛГБТ-сообществ навязаны Украине Западом, заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время визита в Мариуполь.

«В целом мы - церковь — не принимаем тех вещей, которые навязываются нам с Запада», — сказал он.

По словам митрополита, церковь базируется на «священных канонах и святом письме».

«И если существует грех, то его надо исправлять. Церковь никогда не воспримет то, что является грехом. Это не то явление, которое нужно пропагандировать в обществе», — сказал он.

Высказался Епифаний и на актуальную тему: отвечая на вопрос относительно последних публичных заявлений почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета (тот заговорил о том, что Киевский патриархат продолжает существовать, а не стал частью ПЦУ), митрополит Епифаний отметил: «Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, но не поддерживаем мысли, которые он выразил в последние дни».

Он заверил, что никакого раскола в ПЦУ не будет. И пояснил, что к началу Объединительного собора такие структуры как Украинская православная церковь Киевского патриархата (КП) и Украинская автокефальная православная церковь были распущены.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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