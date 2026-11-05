О результатах и последствиях выборов в США. Что теперь делать Украине
Начинается заключительный этап президентства Трампа
Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США было ожидаемым. Однако масштабы этого поражения превзошли самые смелые прогнозы. Для республиканцев это настоящая катастрофа: потеря большинства в обеих палатах Конгресса США, поражение в штатах, где они доминировали десятилетиями (Техас и Канзас) — в частности, проигрыш на выборах губернатора Техаса. А это представляет для них серьезную опасность и в контексте президентских выборов 2028 года.
И очень похоже, что главный гвоздь в гроб республиканцев на этих выборах забил сам президент Трамп своим активным участием в избирательной кампании. Если раньше личная поддержка Дональда Трампа существенно помогала кандидатам-республиканцам на выборах в Сенат и Палату представителей, то теперь это сработало с точностью до наоборот. Многие называют эти выборы референдумом о доверии президенту Трампу. И этот референдум Трамп с треском проиграл.
Трамп с треском проиграл этот референдум
Уже есть первые последствия.
Довольно неожиданно и практически сразу свою оценку причин этого поражения озвучил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он не стал обвинять Трампа, но фактически назвал главной причиной поражения войну с Ираном. Это свидетельствует о двух важных моментах. Во-первых, Джей Ди Вэнс заявляет о своих претензиях на роль преемника Трампа в движении MAGA, а значит — и на статус кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Во-вторых, похоже, что существенно снижается риск нового военного удара США по Ирану (если только сам Иран не спровоцирует подобный шаг). Сам Трамп также признал негативные последствия войны с Ираном. Для нас положительным моментом является отсутствие обвинений в адрес Украины (а такие опасения существовали).
Начинается заключительный этап президентства Трампа. И вряд ли это будет апофеоз его правления — скорее, апофигей (вполне в стиле Дональда Трампа). О третьем президентском сроке ему можно забыть. Напротив, республиканский истеблишмент будет все чаще задумываться о том, как с минимальными рисками избавиться от этого бремени и источника проблем. Публичный демарш Джей Ди Вэнса служит своего рода намеком на вероятность такого сценария. И речь здесь не об импичменте Трампу. Этот вариант устранения Трампа отвечает интересам демократов, но не республиканцев. Попытка импичмента возможна, но реализовать ее крайне сложно.
Так или иначе, пока Трамп остается во главе США. И Украине придется работать как с Конгрессом, так и с президентом Трампом, маневрируя между ними как политическими оппонентами (учитывая новую ситуацию в Конгрессе США). Советую не забывать, что США — это президентская республика и контроль над исполнительной властью и внешней политикой находится именно в руках президента США.
Точно так же нельзя делать ставку исключительно на демократов. Нам по-прежнему необходимо сохранять двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Друзья Украины есть как в Демократической партии, так и среди республиканцев. И сейчас очень важно обновить и расширить состав групп поддержки Украины в обеих палатах Конгресса США — в первую очередь в Палате представителей и среди конгрессменов-демократов.
Особо отмечу, что необходимо безотлагательно решить вопрос о назначении посла Украины в США. Нужно начинать активную работу с новым составом Палаты представителей и обновленным составом Сената США. И заниматься этим должен именно посол Украины в США.
Текст опубликован с разрешения автора