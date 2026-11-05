О результатах и последствиях выборов в США. Что теперь делать Украине

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США было ожидаемым. Однако масштабы этого поражения превзошли самые смелые прогнозы. Для республиканцев это настоящая катастрофа: потеря большинства в обеих палатах Конгресса США, поражение в штатах, где они доминировали десятилетиями (Техас и Канзас) — в частности, проигрыш на выборах губернатора Техаса. А это представляет для них серьезную опасность и в контексте президентских выборов 2028 года.

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И очень похоже, что главный гвоздь в гроб республиканцев на этих выборах забил сам президент Трамп своим активным участием в избирательной кампании. Если раньше личная поддержка Дональда Трампа существенно помогала кандидатам-республиканцам на выборах в Сенат и Палату представителей, то теперь это сработало с точностью до наоборот. Многие называют эти выборы референдумом о доверии президенту Трампу. И этот референдум Трамп с треском проиграл.

Трамп с треском проиграл этот референдум

Уже есть первые последствия.

Довольно неожиданно и практически сразу свою оценку причин этого поражения озвучил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он не стал обвинять Трампа, но фактически назвал главной причиной поражения войну с Ираном. Это свидетельствует о двух важных моментах. Во-первых, Джей Ди Вэнс заявляет о своих претензиях на роль преемника Трампа в движении MAGA, а значит — и на статус кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Во-вторых, похоже, что существенно снижается риск нового военного удара США по Ирану (если только сам Иран не спровоцирует подобный шаг). Сам Трамп также признал негативные последствия войны с Ираном. Для нас положительным моментом является отсутствие обвинений в адрес Украины (а такие опасения существовали).

Начинается заключительный этап президентства Трампа. И вряд ли это будет апофеоз его правления — скорее, апофигей (вполне в стиле Дональда Трампа). О третьем президентском сроке ему можно забыть. Напротив, республиканский истеблишмент будет все чаще задумываться о том, как с минимальными рисками избавиться от этого бремени и источника проблем. Публичный демарш Джей Ди Вэнса служит своего рода намеком на вероятность такого сценария. И речь здесь не об импичменте Трампу. Этот вариант устранения Трампа отвечает интересам демократов, но не республиканцев. Попытка импичмента возможна, но реализовать ее крайне сложно.

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Так или иначе, пока Трамп остается во главе США. И Украине придется работать как с Конгрессом, так и с президентом Трампом, маневрируя между ними как политическими оппонентами (учитывая новую ситуацию в Конгрессе США). Советую не забывать, что США — это президентская республика и контроль над исполнительной властью и внешней политикой находится именно в руках президента США.

Точно так же нельзя делать ставку исключительно на демократов. Нам по-прежнему необходимо сохранять двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Друзья Украины есть как в Демократической партии, так и среди республиканцев. И сейчас очень важно обновить и расширить состав групп поддержки Украины в обеих палатах Конгресса США — в первую очередь в Палате представителей и среди конгрессменов-демократов.

Особо отмечу, что необходимо безотлагательно решить вопрос о назначении посла Украины в США. Нужно начинать активную работу с новым составом Палаты представителей и обновленным составом Сената США. И заниматься этим должен именно посол Украины в США.

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Текст опубликован с разрешения автора