Этот миф тормозит экономику 23 мая, 19:03

Опасения, мол, если не защищать экономику от импорта — обманчивы

«Експорт розвиває економіку, а імпорт її гальмує». Це міф.

Внаслідок якого, уряди обмежують імпорт шляхом впровадження мит, податків, квот і заборон. І навпаки, податковими знижками та субсидіями стимулюють експорт. Ну і куди ж без від'ємного зовнішньо-платіжного балансу, всіх хвилює, щоб він, не дай Боже, не погіршувався.

Видео дня

Це все — хибні думки та старі, як світ, міфи. І ось чому:

1. Імпорт та експорт завжди рівні одне одному. Вони врівноважуються, як рідина у сполучених посудинах. Чим більше експорту, тим більше імпорту та навпаки. Бо торгівля — це обмін товарами та послугами, а гроші — це лише засіб, який допомагає обмінюватися. Неможливо в країну завести імпорту більше, ніж було експортовано з неї. Тож побоювання, що якщо не захищати від імпорту — нас він завалить — примарні. Також не варто хвилюватися за платіжний баланс, він зрештою з часом розтане до нуля.

2. Штучне зменшення та здорожчання імпорту автоматично зменшує і експорт. Зменшення імпорту призводить до посилення місцевої валюти, через що експортери стають менш конкурентними на міжнародних ринках — експорт уповільнюється. Ба більше, боротьба з імпортом навіть шкодить вітчизняному виробнику. Дорогі імпортні комплектуючі, обладнання, збільшують собівартість продукції.

Все, що заважає обміну — заважає економіці

3. Нещадна боротьба з імпортом насправді є боротьбою з власними споживачами, які прагнуть мати найдешевші та найякісніші продукти. Споживач — це король економіки, заради нього все навколо і працює. Чим більше йому доступно товарів та послуг, тим кращий його добробут. Тож боротьба з імпортом — це гальмування самої економіки!

4. Часто можна почути про демпінг з боку недобросовісних іноземних імпортерів (тим паче, тих, кого субсидують тамтешні країни), вони ж хочуть знищити вітчизняну промисловість! Щоби шо? Це розповсюджений міф, який не має підтверджень у реальному житті. Так, іноді компанії мають технології виробництва або бізнес-модель з низькими цінами — але це тільки користь для споживача, а значить, економіки в цілому. Або якщо платники податків іншої країни субсидують дешеві товари для нас — це ж теж добре! Ну, а якщо вони продовжать і це вже будуть безкоштовні товари? Нам відмовлятися, щоб зберегти власне виробництво? Може нам відмовитися від Хаймарсів та Петріотів, щоб заохотити розвиток Укроборонпрому?

І взагалі, міжнародна торгівля, так само, як торгівля всередині країни, — корисна для всіх учасників. Але міжнародна торгівля має суттєву перевагу — це розмір ринку, на якому величезна кількість людей та компаній створюють безконечну кількість товарів та послуг.

Відгороджуватися від цього, прикриваючись міфами про імпорт, експорт чи сальдо, це — як стріляти собі у ногу.

Чим більше людей обмінюється, тим краще усім їм. А все, що заважає обміну — заважає економіці.

Текст опубліковано з дозволу автора

Оригінал

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди NV