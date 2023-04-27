Приватизация дорог в Украине. Почему это нужно сделать немедленно 27 апреля, 12:27

Когда я езжу по Украине, то не могу избавиться от трех ключевых мыслей относительно наших дорог: приватизация, приватизация и приватизация

1. Дороги — это кровеносные сосуды экономики, это уровень жизни людей, это лицо страны. Держать в государственной монопольной собственности столь важную отрасль — это лишить ее развития, конкуренции, инвестиций, инноваций.

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2. Война нуждается в колоссальных ресурсах. Приватизация сможет превратить бюджетные расходы в доходы. По моим собственным оценкам, доход от приватизации дорог может достигать минимум $100 млрд. А это два современных оборонных бюджета! Это и есть ответ, где брать деньги на войну.

3. Рынок дорожных услуг наконец-то превратит нас из вынужденных нежелательных пользователей, которые вечно напрягают чиновников нарушением правил, пробками, в желаемых клиентов! Которых, к тому же, предприниматели начнут баловать сервисами, строить нам новые дороги и магистрали, поддерживать там порядок, чистоту, безопасность и отсутствие пробок! Дорожный сервис будет развиваться точно так же, как сейчас развиваются придорожные заправочные комплексы.

Это и есть ответ, где брать деньги на войну

4. Система прямых отношений клиент-поставщик уберет неэффективную, сложную и коррупционную систему финансирования дорог через налоги, акцизы, которые можно будет смело убирать. А как бонус — цена горючего будет снижаться, а экономика расти.

5. Безопасность движения станет принципиально лучше, количество ДТП, особенно жертв на дорогах существенно снизится. Когда дороги станут частной собственностью, наконец-то появится ответственный за нанесение вреда здоровью и имуществу из-за качества дорог, установленных знаков, указателей, разметки, освещения и т. д. Причем безопасность движения будет улучшаться не полицейскими методами, а по-человечески. Каждый предприниматель заинтересован в доходе своего бизнеса, а не в ухудшении жизни и сервиса собственных клиентов. Представьте ТРЦ, где государственная полиция останавливает прохожих и выписывает штрафы.

Возможно, я в очередной раз задел чье-то чувство веры во всемогущество государства и неверия в экономические законы, потому как ответ посоветую почитать книгу Уолтера Блока Приватизация дорог.

Текст опубликован с разрешения автора

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