Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства Вчера, 18:35 Цей матеріал також доступний українською

Самым большим индикатором, указывающим на риск самоубийства, может быть не депрессия или мысли о смерти

За последние несколько лет я получил немало телефонных звонков и писем от друзей и членов семьи предпринимателей, которые совершили самоубийство. В то время как мир приветствует предпринимательство и заработок больших денег, возникает новая невидимая эпидемия, ставящая бизнесменов под угрозу самоубийства. Самым большим индикатором, указывающим на риск самоубийства, может быть не депрессия или мысли о смерти (то, что люди в психическом здоровье называют «суицидальными идеями»), а ощущение того, что человек оказался в ловушке.

Пока нет достоверных данных, сравнивающих риск или уровень самоубийств среди предпринимателей с другими сопоставимыми и успешными работниками. Но здравый смысл говорит, что жизнь с высоким уровнем стресса, огромная неопределенность, усталость и риск унижения — обстоятельствами, с которыми сталкивается любой бизнесмен, дают все основания для повышенной осторожности.

Шокирующие смерти шеф-повара Энтони Бурдена и дизайнера Кейт Спейд, а также молодых и блестящих технических предпринимателей Ильи Житомирского и Аарона Шварца, как и растущая готовность смелых людей рассказать о своей борьбе с депрессией и мыслями о самоубийстве открывают эту проблему для широкого обсуждения.

Давайте рассмотрим четыре точки пересечения жизни предпринимателя и повышенного риска совершения самоубийства:

Импульсивность

У бизнесменов более высокие показатели синдрома дефицита внимания (ADD) и биполярного расстройства. К сожалению, они оба связаны с понятием «расстройство». Я считаю их бесценными вариациями психики человека, которые во многом формируют сильные стороны личности, но также создают предсказуемую уязвимость, а иногда и болезнь. Человек с ADD — беспокойный, любознательный, иногда визионер, зачастую неутомимый и определенно импульсивный. Человек с биполярным расстройством способен на творческие скачки, феноменальную энергию и заразительное вдохновение.

Суицидальные мысли могут возникнуть всего за 15 минут

Самоубийство очень часто является импульсивным актом; суицидальные мысли могут возникнуть всего за 15 минут до непосредственных действий.

Депрессия

Распространенность биполярного расстройства у предпринимателей создает повышенный риск тяжелой, но обычно излечимой депрессии.

Психическое состояние человека, намеревающегося совершить самоубийство, характеризуется невыносимой душевной болью, ощущением безнадежности и беспомощности. Такие состояния типичны для тяжелой депрессии, риск которой является следствием наличия биполярного расстройства. Безнадежность такого рода депрессии — заблуждение. Я видел, как многие люди с этими невыносимыми чувствами оправляются от депрессии и обнаруживают, что они больше не чувствуют себя безнадежными или беспомощными, несмотря на то, что находятся в той же ситуации, в которой они были, когда не видели выхода.

Социальная изоляция

Социальная изоляция является фактором риска для самоубийства, а также часто упоминается предпринимателями. Руководители тоже могут ее испытывать. Хуже всего: чувствовать себя изолированным, когда тебя окружают люди, но ты все еще чувствуешь себя одиноким, будто никто не понимает твое состояние или не может помочь.

Унижение, отказ и неудача

Интенсивное унижение является одним из тех невыносимых психических состояний, которые могут быть причиной суицида. Сама природа предпринимательства значительно увеличивает частоту и интенсивность унижения, отказов и неудач. Неспособность с этим справляться может быть связана с давними личными травмами.

Не стоит просто отправлять «пойманного в ловушку» человека «получить профессиональную помощь» или убеждать его взять отпуск. Конечно, предприниматели, оказавшиеся в данной ситуации, должны лечиться от депрессии, когда это необходимо, и срочно, если это очень серьезно. Нужно также контролировать использование различных медикаментов. Найдите время для разговорной психотерапии, которая поможет им справиться с такой особенностью личности, как чрезмерная уязвимость к унижению. Помогите восстановить здоровый режим сна, отдыха, перерывов и приемом пищи.

Не бойтесь задавать сложные вопросы. Спросите человека, о котором вы беспокоитесь, есть ли у него план самоубийства. И прежде всего спросите, есть ли у него доступ к огнестрельному оружию. Если ответ «да», примите немедленные меры, чтобы доступа не было. Легкий доступ к летальным средствам является хорошо известным фактором риска успешных попыток самоубийства. В случае сочетания такого доступа с импульсивностью вероятность серьезных последствий значительно возрастает.

Но предпринимайте и решительные деловые действия. Не существует смертельных ловушек. Однако человек, который чувствует, что он в такой ситуации, часто не может найти выход. Не переносите проблему на семью, друзей или специалистов по психическому здоровью. Посмотрите, какие структурные изменения необходимо внести в бизнес и роль предпринимателя в нем, и убедитесь, что эти изменения быстро внедрят.

Убедитесь, что у каждого высокопоставленного руководителя, находящегося под напряжением, есть кто-то, с кем можно поговорить — надежный, опытный личный консультант, которому разрешено работать в бизнесе, а также поручено поговорить с советом директоров и коллегами о важных изменениях, которые необходимо внести.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

