Призрак бродит по Украине. Призрак плана Маршалла

25 июля, 17:43

Нас никто никогда не засыплет деньгами. Пока мы не сделаем это сами. Извините, если я при этом разрушаю чьи-то иллюзии

Даже самые ярые либералы часто ставят знак равенства между восстановлением и государственным (!) планом Маршалла. Даже либеральный журнал интервьюирует руководителя МВФ от Украины под названием «Когда нас засыпят деньгами?»

Мой ответ, если позволите, никто нас никогда не засыплет деньгами. Пока мы не сделаем это сами. (Простите, если я при этом разрушаю чьи-то иллюзии.)

В последние несколько недель я быстро перечитал достойное внимания не только о первоначальном плане Маршалла, но и о том, почему не сработали его «аналоги» в разных странах мира.

Какие основные выводы я делаю из прочитанного?

1. Следует знать, что первичный (и наиболее успешный) план Маршалла был крайне важным, но относительно небольшим — в среднем лишь 2,6% от ВВП стран-бенефициаров. Учитывая прогнозы, что ВВП Украины в этом году будет примерно $100 млрд, мы уже получили только бюджетную помощь почти на $4 млрд, и только в июне, что уже превышает годовой уровень первоначального плана Маршалла.

2. Есть две страны, которые получили международную помощь существенно большую, чем оригинальный план Маршалла. Нет, это не Южная Корея (послевоенная помощь ей была на уровне первоначального плана Маршалла). И не Польша. Эти две страны — Ирак и Афганистан.

3. Если первоначальный план Маршалла был относительно небольшим, что стало причиной успешного послевоенного восстановления и восстановления Западной Европы? Ответ — защищенные частные (в первую очередь, внутренние) инвестиции, размер которых должен быть на порядок больше (не менее 25% от ВВП), чем план Маршалла. Собственно говоря, суть антикоммунистического плана Маршалла как раз и заключалась в стимулировании частного предпринимательства, инвестиций и свободной торговли между странами-участниками, включая США. Сам Джордж Маршалл, представляя идею Плана европейского восстановления в Гарвардском университете 75 лет назад, летом 1947 года сказал: «Его целью должно быть возрождение трудоспособной экономики в мире, чтобы разрешить появление политических и социальных условий, в которых могут существовать свободные институты».

Первоначальный план Маршалла был крайне важным, но относительно небольшим

4. Первоначальный план Маршалла сопровождался жесткими гарантиями безопасности для стран-участников. Субботний ракетный обстрел одесского порта является поучительным.

5. Валовые инвестиции в Украине (12% от ВВП в 2021) сильно отставали от мира (Чехия — 25%, Китай — 42% от ВВП) даже до войны, скорее всего, отражая: а) относительную экономическую несвободу в стране и сложность ведения бизнеса, б) относительно невысокие валовые сбережения (12% от ВВП в Украине, 29% — в Чешской Республике и 44% — в Китае).

6. Что нужно, чтобы поднять уровень сбережений в стране? Отвечу только штрихами — макрофинансовая стабильность (чтобы сбережения не обесценивались), экономическая свобода и легкость ведения бизнеса, пенсионная, образовательная и медицинская реформы (люди в мире экономят на свой бизнес, свою пенсию, образование — свое или детей и на свое здоровье). Поэтому, на мой взгляд, основой модернизации Украины будут не мосты с электростанциями, а послевоенное решение большинства украинцев нести личную ответственность за свое благосостояние, пенсию, образование и здоровье. Тогда быстро появятся внутренние средства и на мосты, и на электростанции и на многое другое.

7. Завершая — у меня гораздо больше надежд не на новый план Маршалла для Украины. У меня гораздо больше надежд на энергию и креативную инициативу десятков тысяч таких украинцев, как, например, Сергей Притула с его призывом о краудфандинге на три Байрактара. У меня гораздо больше надежды на доверие украинцев по всему миру друг к другу и на их сбережения, из которых они быстро собрали необходимые средства. Да, у меня есть определенная надежда на иностранных друзей и партнеров, которые де-факто удвоили собранные средства. Но они это сделали после личной инициативы Сергея, а не до нее. Словами легендарного профессора Гарвардской бизнес-школы Клейтона Кристенсена привлечение ресурсов работает гораздо лучше, чем их «заталкивание» (push in). Те две вышеупомянутые страны, в которые «заталкивали» больше всего международных ресурсов, это ярко иллюстрируют.

Следовательно, в мирное время я верю гораздо больше в фондовый рынок (которого в Украине по вышеупомянутым причинам практически не было даже до войны), где сбережения украинцев финансируют инициативу и инновации других украинцев, чем я верю в то, что кто-то извне нас «засыпет деньгами».

Новый план Маршалла для Украины, без сомнения, нужен. Но first things first, как говорят на Западе: «Европейцы должны „приспособиться к определенным основным изменениям… в своем международном положении“. Им придется „представить экономическое будущее без какой-либо внешней поддержки“, в котором они обязаны поддерживать себя только „самыми напряженными индивидуальными и коллективными усилиями“. Только после этого они будут иметь право „определять пробелы“, которые может восполнить американская помощь». Заместитель Маршалла в записке Маршаллу, 1947.

«Expect Nothing. Blame Nobody. Do Something.

Ничего не ожидай. Никого не обвиняй. Сделай что-нибудь."

