Почему США готовы защищать Тайвань, а Украину — только поддерживать 21 апреля, 12:31

Президент Джо Байден обещал — четыре раза, что США защитят Тайвань. Цивилизованный мир обещает поддерживать Украину, но защищаться мы должны сами

В чем разница между Тайванем и Украиной?

Британский журналист Гидеон Рахман в Financial Times дает три причины необходимости защиты Тайваня:

1. Защита политической свободы в мире (эта причина действует и для Украины)

Видео дня

2. Сохранение глобального баланса силы (эта причина также действует для Украины)

Что (пока) не действует для Украины — это третья причина, экономическая:

3. «Тайвань производит более 60% мировых полупроводников и около 90% самых совершенных. Гаджеты, благодаря которым современная жизнь работает, от телефонов до автомобилей и промышленного оборудования, работают на тайваньских чипах. Но производящие их фабрики могут быть уничтожены вторжением».

О том, как Тайвань достиг такой ситуации, стимулируя технологические инновации, написанные главы и книги. Не буду цитировать их здесь, потому что для нас это пока высшая математика.

Начнём с арифметики.

Ключевым фактором является доверие

Ключевым фактором, по мнению Томаса Фридмана в The New York Times, является… Нет, не низкие налоги. И не индустриальные парки. Ключевым фактором является доверие.

«Когда вы спрашиваете, какой секрет позволяет Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC) производить 90% самых совершенных логических микросхем в мире — тогда как Китай, говорящий на том же языке и имеющий такую же культурную историю, производит ноль — ответ прост: «доверие».

TSMC — это литейное производство полупроводников, то есть оно использует разработки самых передовых компьютерных компаний в мире — Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD и других — и превращает их в микросхемы, выполняющие различные функции обработки. При этом TSMC дает две торжественные клятвы своим клиентам: TSMC никогда не будет конкурировать с ними, разрабатывая собственные чипы и никогда не будет делиться дизайном одного из своих клиентов с другим".

Нобелевский лауреат Эдмунд Хелпс с командой доказали, что доверие — это первая из шести ценностей, стимулирующая внутренние инновации.

(Здесь интересно будет посмотреть, как Украина будет выполнять свои же обещания, недавно данные ее руководителями Международному Валютному Фонду для получения беспрецедентной программы поддержки в $15,6 млрд)

Другим фактором, стимулирующим внутренние инновации, является экономическая свобода. Так вот, Тайвань — на шестом месте в мире в рейтинге экономической свободы The Heritage Foundation. Украина до войны была на 130-м.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV