В форме перевода есть поле, которое никто не обязан заполнять. Сумму нужно указать, а комментарий можно пропустить. И все же большинство доноров пишут

К сбору средств Тепло из Польши для Киева уже присоединилось почти 20 тысяч человек, и большинство из них, помимо денег, прислали украинцам несколько предложений. Мы выбрали те, которые невозможно было пропустить.

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Здесь вы не найдёте лозунгов с плакатов. Например, господин Вальдемар отдаёт значительную часть своей пенсии переселенцам из Киева. Анонимный благотворитель родился в 1940 году в Ровно, уехал оттуда в трёхлетнем возрасте и больше никогда не возвращался. Другой — Адам — происходит из семьи, которая на Волыни чудом избежала гибели, но, несмотря на это, делает пожертвования. Гжегож с женой знают, как холод усложняет жизнь даже в мирное время. Томаш просчитал и пришёл к выводу, что перевод денег в Киев — это лучшая инвестиция, чем запас воды в подвале.

Каждую неделю мы слышим, что поляки устали от Украины. Опросы, пожалуй, правдивы, только они измеряют настроение. А перевод — это конкретное действие.

Прошлой зимой в сборе средств приняли участие почти 80 тысяч поляков, которые вместе пожертвовали 11,7 млн злотых. В этом сезоне их уже почти 20 тысяч. Каждый вклад кто-то решил сделать, сидя за кухонным столом, часто из небольшой пенсии, часто — анонимно. Этой зимой в Киеве будет тяжелее, чем год назад. Россия уже пятую зиму подряд атакует электростанции и ТЭС, а мороз довершает дело. Генератор обогревает всего несколько часов. А слова согревают по-другому: они говорят кому-то в холодной квартире, что кто-то, кого он никогда не встретит, отдал ему часть своей пенсии.

Это лучшая инвестиция, чем запас воды в подвале

Читайте их как письма, ведь именно этим они и являются. Их авторы не знают адресатов и не получат ответа. Тем не менее, они всё равно написали. Мы оставили тексты без правок. Авторов подписываем по именам.

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Вальдемар К.: — Я отдаю значительную часть своей пенсии жильцам украинских многоквартирных домов, чтобы эти простые люди там не замерзали. И, думая о них, призываю каждого присоединиться, насколько это возможно, во имя любви к ближнему.

Гжегож: — Мы с женой знаем, как холод усложняет жизнь даже в мирное время.

Михал Н.: — Когда становится холодно, я не могу сидеть сложа руки, пока другие мерзнут. Одевайтесь теплее. Мы с вами в это сложное время.

Кристина и Ришард: — У нас есть тепло, и мы искренне делимся им, следуя голосу совести. Пусть победит добро.

Мария: — Уважаемые организаторы этого сбора средств, мы хотим искренне поблагодарить вас за то, что вы делаете для жителей Украины. У нас есть невестка из Ивано-Франковска, молодая пара живет в Польше, воспитывает двоих детей. Поэтому мы хотим хоть как-то компенсировать те огромные бедствия, которые обрушились на наших соседей с восточной границы.

Божена: — Уважаемые украинцы! Вы можете рассчитывать на поддержку всей нашей семьи! Мы очень сочувствуем вам! Оленка из Киева знает, что наши двери для неё и её семьи по-прежнему широко открыты. Держитесь. Мы с вами!

Анонимный даритель: — Я родился в 1940 году в Ровно. В 1943 году я уехал оттуда вместе с семьёй и больше туда не возвращался. Я работал на море вместе с украинцами, мы уважали друг друга.

Адам: Я ПОДДЕРЖИВАЮ ЭТИХ ХРАБРЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СВОЕЙ НЕПОКОЛЕБИМОЙ ПОЗИЦИЕЙ ВПЕЧАТЛЯЮТ ВСЕХ, А ОСОБЕННО ПОЛЯКОВ. Я происхожу из семьи, которая жила на Волыни в 1936—1944 годах и чудом избежала смерти от рук украинских националистов, но я понимаю причины яростной ненависти части украинцев к полякам. В конце концов, я считаю, что мы должны смотреть в будущее наших народов (не забывая о не всегда приятном прошлом).

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Анджей Б.: — Спасибо вам за вашу непоколебимую позицию и борьбу с этим ужасным захватчиком. Бабушка столько плохого о них рассказывала, а теперь всё это подтверждается. Держитесь, мы с вами — то есть каждый нормальный, мыслящий, отзывчивый поляк.

Эдвард Дж.: — Надеюсь, что очередной сбор средств — хотя бы частично — позволит улучшить условия жизни наших побратимов, а особенно детей. Зима в условиях войны — это настоящий кошмар, а события, которые показывают в СМИ, причиняют боль каждому нормальному человеку. Пусть они переживут эту предстоящую зиму — этого я желаю им от всего сердца.

Анонимный благотворитель: — Дорогие мои, у меня сердце разрывается, а слёзы наворачиваются на глаза, когда я думаю о вашей трагедии, вашем героизме и подлости этого мира. Надеюсь, что этим сбором средств мы хотя бы немного поможем вам. Слава Украине, крепко вас обнимаю.

Анонимный благотворитель: — Я восхищаюсь украинцами, которые, несмотря на то, что постоянно становятся мишенью атак российских преступников, по-прежнему способны улыбаться и говорить, что это их не сломает. Желаю как можно больше тепла и света вокруг.

Магдалена: — Склоняю голову перед всем украинским народом: благодаря вашему мужеству, стойкости и борьбе за свою и нашу свободу каждое утро я просыпаюсь в безопасной Польше — моём доме. Спасибо.

Ян М.: — Я очень впечатлён отвагой и настойчивостью украинского народа.

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Войцех А.: — Я на стороне тех, кто страдает. Пусть в вашей жизни будет много добра, которое укрепит вас как людей.

Анонимный благотворитель: — Я восхищаюсь людьми, которые занимаются такими сложными и болезненными делами. Их деятельность не всегда воспринимается положительно, и это недопустимо. Я всегда стараюсь поддержать тех, кто в этом нуждается, насколько могу. Война в Украине не должна была произойти, а тем более длиться так долго… Сердцем я с украинским народом.

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Томаш: — Только что осуществил перевод на подтвержденную помощь для Киева. Нет ничего лучше, чем деньги, потраченные с пользой на что-то конкретное — человек сразу чувствует себя лучше, зная, что делает что-то полезное. Но помимо обычной человеческой порядочности, здесь также играет роль простая математика. Вместо того, чтобы запасаться хлебом и водой и обустраивать дома склады на случай, если россияне когда-нибудь сюда заглянут, лучше инвестировать эти средства там, на месте. Если мы поддержим украинцев сейчас, то они оставят всё это у себя, а наши домашние запасы нам никогда не понадобятся и просто не пропадут зря. Простой расчёт: помогаешь соседям, чувствуешь себя хорошим человеком, а заодно инвестируешь в собственное спокойствие. Рекомендую всем!

Эдвард М.: — Россия — наш общий враг, причём чрезвычайно жестокий и безжалостный. Не давайте злу победить, ведь оно угрожает и нам, Польше. Я восхищаюсь героизмом и решимостью Украины в борьбе за свою свободу и независимость, несмотря на жертвы, страдания и разрушения. Давайте помогать Украине изо всех сил, чтобы она выстояла в своей борьбе и, в конце концов, победила. ПОЛЬСКИЕ ГРАЖДАНЕ!!! Облегчим страдания наших братьев-украинцев, поддержим их.

Анонимный благотворитель: — Дорогие украинцы, настоящие герои нашего времени, ВЫДЕРЖИТЕ, и давайте россиянам по полной. Это безжалостная наволоч, которая ничего хорошего не заслуживает. Слава Украине.

Януш: — Украина — выстоит, а Польша будет в безопасности!

Марек П.: — Трудно оставаться в стороне в такой сложной ситуации.

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Анонимный благотворитель: — Мне не хватает слов, чтобы описать варварство агрессора. Надеюсь, что помимо физического тепла от генераторов киевляне почувствуют тепло сердец благотворителей.

Марта: — С начала войны я каждый день молюсь о мире для вас и о Божьем милосердии. Держитесь, уже скоро это бедствие закончится. Не сдавайтесь. С Богом.

Анонимный благотворитель: — Переживите эту зиму, и, возможно, к следующей все это уже закончится.

Ришард: — Пусть крупица тепла даст вам силы выжить. Держитесь!!!

Богуслав: — Желаю всем жителям Украины здоровья и тепла в предстоящие зимние дни и ночи!

Анонимный благотворитель: — Дорогие, держитесь: и те, у кого большое сердце и кто помогает, и те, кто доставляет помощь, и те, кто её получает — возможно, именно вы, в первую очередь. Мы не прислушиваемся к глупому хейту и остаемся с вами. Вместе мы справимся!

Мэр Гюго: — Сохраняйте силу. Вы сильны. А мы вместе с вами против зла! Мы поддерживаем вас всеми возможными средствами, в том числе молитвой, и просим вас поддерживать нас своими мыслями. Согласие и единство защитят нас. В то же время мне чрезвычайно стыдно за ту часть моих соотечественников, которая поддалась обману российской пропаганды о лицемерном «мире» и якобы панславянском единстве, а на самом деле оказалась под кацапским сапогом. Мы поработаем над ними, а вам — много терпения и тепла!

Енджей: — Мы должны быть вместе — украинцы и поляки!

Марек: — Держитесь, дорогие киевляне. Вы сможете это сделать. Мы защитим Киев, мы защитим Варшаву. Держитесь, дорогие киевляне. Вы справитесь. Мы защитим Киев, мы защитим Варшаву.

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Агнешка и Даниэль: — У нас уже есть своё тепло. И мы мечтаем, чтобы каждый человек в мире тоже его имел…

Поддержать сбор средств Тепло из Польши для Киева можно по ссылке: https://pomagam.pl/cieplodlakijowa

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Текст опубликован с разрешения автора