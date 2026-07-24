Польша в дыму. Что может сгореть в спорах

Замечательная метафора, которую я встретил в статье польского медиаэксперта Ежи Вуйцика в разделе мнений на NV. Сейчас едва ли не каждый день появляются новости, всё сильнее разжигающие этот «пожар». Однако среди этого «дыма» важно не упустить из виду главное.

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Линия безопасности Польши зависит от линии фронта российско-украинской войны.

«Эффективная защита Украины от России отвечает безопасности и интересам нашей страны. Точка», — заявил в апреле этого года премьер-министр Польши Дональд Туск. Он уточнил, что помощь будет оказываться в пределах имеющихся возможностей, не ставя под угрозу собственную безопасность. Спустя несколько месяцев появились различные неприятные видео, касающиеся отношения поляков к украинцам и Украине в целом. Но я не хочу на этом останавливаться — эти вопросы должны решать дипломаты, историки и политики. Я буду рассматривать ситуацию с точки зрения оборонного комплекса, в деятельность которого непосредственно вовлечен.

В июле Министерство национальной обороны Польши обнародовало общую стоимость вооружений, переданных Украине с 2022 года. Она значительна — почти 16,5 миллиарда злотых (примерно 190 миллиардов гривен). Около 90% этой помощи было предоставлено в первые два года войны. Как метко отметил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш: «Поддержка Украины имеет стратегическое значение для Варшавы, поскольку линия безопасности Республики Польша зависит от линии фронта российско-украинской войны». Таким образом, очевидно, что с учетом рисков со стороны России, близости границ наших государств и обязательств страны — члена НАТО Польша не могла поступить иначе.

Около 90% этой помощи поступило в первые два года войны

Перечень вооружения весьма внушителен: от танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров Rosomak до боевых машин пехоты БМП-1 и БРДМ. Также были поставлены самоходные установки KRAB и «Гвоздика», системы БМ-21, минометы, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24, беспилотники Warmate и FlyEye и многое другое. Этот список далеко не полон.

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У меня нет цели доказывать, что Польша — «самый большой молодец». Среди стран Европейского Союза у нас есть, скажем так, более последовательные союзники. Тем не менее, мы взрослые люди и понимаем, кто, что и ради чего делает. Мне кажется важным напомнить: во время «пожара ненависти», к которому активно подстрекают, нужно напоминать о главном. А главное — это то, что уже сделано и что важно продолжать, причем не только ради безопасности Украины.

Война дронов, к которой партнеры не готовы

Польско-украинское издание Sestry.eu в недавнем материале привело показательный пример. В прошлом году в Эстонии проходили учения Hedgehog, и наши военные взяли на себя роль условного противника. Результат оказался шокирующим. Его стоит процитировать: «В ходе маневров с участием более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран Альянса украинская команда, состоявшая примерно из 10 операторов БПЛА, с помощью системы Delta менее чем за полдня условно уничтожила 17 бронемашин и нанесла еще 30 ударов». Это в очередной раз свидетельствует о том, что тактика ведения войны с применением беспилотников в европейских армиях отработана крайне слабо.

Страны Балтии, о которых я недавно писал, осознали это. Поэтому они перенимают опыт наших военных. То же самое сейчас планирует делать и польский оборонный сектор. Как балтийские, так и польские партнеры понимают: угроза требует невероятной скорости принятия решений и масштабирования средств защиты. Именно такими знаниями обладает Украина. Опыт ведения войны в современных условиях, скорость создания беспилотных систем — все это уже сегодня становится одним из локомотивов украинской экономики.

Одним из примеров служит договоренность о сотрудничестве, достигнутая в конце июня в Гданьске. В ходе Конференции по восстановлению Украины польская группа вооружений PGZ (один из крупнейших оборонных концернов Европы) и украинская компания TAF Industries заложили основу для сотрудничества в сфере производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Подобные форматы взаимовыгодны для обеих стран.

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Возвращаясь к истории, с которой начинался этот раздел, уместно упомянуть о программах подготовки военнослужащих. В марте прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Польша подготовила более 30 000 украинских воинов. Считаю важным отметить этот факт как еще одну иллюстрацию сотрудничества между странами. Программы охватывают широкий спектр направлений: от подготовки операторов и специалистов по вооружению (в том числе по технике польского производства) и обучения работе с западными образцами техники до подготовки инженерных специалистов.

Безопасность миллионов

В государственном бюджете Польши на этот год на оборону запланировано почти пять процентов ВВП — один из самых высоких показателей в НАТО. Польша планирует стать крупнейшим в Европе эксплуатантом современных боевых танков: на вооружение поступят более 1000 южнокорейских танков K2 и 250 американских Абрамсов, а также сотни самоходных артиллерийских установок и систем HIMARS. Кроме того, с 2024 года продолжается реализация программы Tarcza Wschód («Восточный щит»), предусматривающей укрепление границы с Россией и Беларусью.