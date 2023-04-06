Договор между Украиной и Польшей. О чем идет речь 6 апреля, 14:13 Эксклюзив NV

Сейчас есть все основания для создания своеобразного альянса на востоке Европы.

Речь идет о создании альянса Украина-Польша. Об этом мы говорим уже некоторое время. Сейчас есть все основания для создания своеобразного альянса на востоке Европы.

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Мы гораздо быстрее можем договориться. У нас подобная история, у нас подобная динамика развития, мы сейчас очень много между собой взаимодействуем и познаем друг друга. К сожалению, это вызвано также и войной, в таких обстоятельствах это вынужденно происходит, но большое количество украинцев, которое находится сейчас в Польше, привело к тому, что поляки лучше понимают украинцев, лучше понимают Украину.

Тем более что сейчас велик также потенциал использования возможностей в Украине, и в Польше. Украинцы, поехавшие вынужденно в Польшу, начали там работать, учиться, дети пошли в школу. Они поймут теперь как функционирует польское общество, польская экономика и живут как поляки, а поляки имеют сейчас хорошие возможности, и я думаю, во время визита президента и встречи с премьер-министром, и встречи президентов с бизнесом будут поощрять польские фирмы входить в Украину в рамках проектов восстановления и в рамках проектов развития хороших хозяйственных отношений между Украиной и Польшей на будущее.

На данном этапе важно, чтобы это был союз безопасностный

Поэтому у нас действительно достаточно серьезный потенциал. И учитывая, что Украина в перспективе станет членом Европейского союза (в этом я не сомневаюсь и в конце концов поляки тоже не сомневаются) это может быть хорошим противовесом для Европейского Союза на востоке по сравнению со старой Европой на западе.

Могли бы британцы присоединиться к такому альянсу, потому что была такая инициатива о создании альянса Украина-Польша-Британия? Мы эту инициативу развиваем, нарабатываем, как такой формат может быть полезен для каждой из участвующих в нем сторон, но также может быть полезен и для регионального сотрудничества, и для Европейского союза в целом. Ибо, как мы видим, пример люблинского треугольника Украина-Польша-Литва себя полностью оправдал. Поддержка со стороны Литвы и Польши Украины является одной из крупнейших, очевидно, учитывая этот потенциал, который имеют Литва и Польша, но он очень мощный. Так же и треугольник Украина-Польша-Великобритания имеет право на существование и он мог бы достаточно серьезно повлиять на, прежде всего, вопрос укрепления вопросов безопасности в регионе.

То, о чем говорили президенты Зеленский и Дуда — о союзе Украины и Польши, то, по моему мнению, речь идет прежде всего о цивилизационном союзе, о таком геополитическом союзе на востоке Европы. Потому что в основу его должны быть положены и возможности для развития экономики, и для межчеловеческих контактов, исчезновения границ, о чем говорит и президент Зеленский, и президент Дуда, что эти границы должны быть политическими, но не могут делить наши страны. И на данном этапе важно, чтобы это был союз безопасностный. И это для нас и для Польши жизненно важно.

Полное интервью с Андреем Дещицей слушайте на Радио NV: