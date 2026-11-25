● Слова Зеленского рассмешили Трампа. Президент США Дональд Трамп рассмеялся в ответ на вопрос о заявлении президента Владимира Зеленского о том, что спецпредставители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф настаивают на «как можно более скором» заключении соглашения о завершении войны России против Украины и хотели бы достичь его до января. Трамп отреагировал встречным вопросом: «Кто это сказал?», а затем с улыбкой обменялся взглядом с одним из старших помощников, находившихся в комнате. «Что он хочет, чтобы я сделал?» — добавил хозяин Белого дома.

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«У меня нет жестких сроков. Просто хотелось бы, чтобы это закончилось. Понимаете, нас это не касается. Я бы с удовольствием завершил это сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет, — пояснил Трамп. — Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это завершить, а Путин не готов. Зависит от дня».

А пока Трамп веселился…

● Посольство США в Украине опубликовало предупреждение для своих граждан, призывая их не ездить в Украину из-за российских атак и отмечая, что «удары могут произойти в любое время».

● Хроники зимней кампании Путина. Ночью Россия атаковала подстанции, генерирующие объекты, линии электропередачи и газовую инфраструктуру в четырех областях. «Этой ночью основной удар пришелся на энергетику: подстанции, генерирующие объекты, линии электропередачи и газовую инфраструктуру. Есть разрушения в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях», — написал в Telegram премьер Сергей Корецкий. По его словам, самая сложная ситуация — в Запорожье, но энергетики принимают все меры, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В частности, российские войска совершили массированную атаку на одну из тепловых электростанций ДТЭК — она прекратила выработку электроэнергии. Только за ноябрь это уже третья массированная атака на станции компании.

● В ночь на 25 ноября российские военные нанесли удар по Белой Церкви, в результате чего погиб человек. Повреждены местный «Эпицентр» и отделение «Новой почты».

● Рашисты атаковали частный сектор и территорию автотранспортного предприятия в Космическом районе Запорожья. Ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.

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● Утром российские войска нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по центральной части Славянска, в результате чего погиб 77-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

● Днем российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками: поврежден многоэтажный жилой дом, предварительно пострадал один человек. В городе возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также остановился электротранспорт.

● МиГ-31 получили за «Кинжалы». В ночь на 25 ноября Силы обороны нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области, где базируются российские носители «Кинжалов» — истребители МиГ-31К, долгое время терроризировавшие Украину.

Позже Генштаб ВСУ добавил, что в результате удара по аэродрому, по предварительным данным, поражены три российских самолета МиГ-31 и два Су-34. Степень повреждений и информация о количестве уточняются, поэтому есть вероятность появления еще более хороших новостей.

● У Путина «подгорели» еще два НПЗ. СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны провела атаку с применением беспилотников на два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) — Куйбышевский и Сызранский (оба находятся в Самарской области РФ).

На Куйбышевском НПЗ зафиксировано возгорание на нескольких участках (установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установки риформинга и два резервуара). Этот завод — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы, входящей в структуру «Роснефти»: мощность переработки составляет почти 7 млн т нефти в год.

На территории Сызранского НПЗ после попаданий вспыхнул пожар. По предварительной информации, повреждены установки первичной переработки АВТ-6, очистки от серы, каталитического риформинга, гидроочистки, изомеризации, а также два резервуара. Проектная мощность этого НПЗ составляет 8,5−8,9 млн тонн нефти в год.

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● Операторы средств дальнего действия ГУР уничтожили уникальный российский многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны (МРИК-ВКО) в Смоленской области РФ.

● Мерц увидел истинные намерения Кремля. Фридрих Мерц предупредил союзников, что Россия стремится к «чему-то большему, чем просто захват Украины», и поэтому прибегает к масштабной эскалации конфликта в различных регионах. Об этом он заявил сегодня во время выступления, посвященного бюджету.

«Россия четко знает, чего хочет, и хочет большего, чем просто Украину. Тот, кто этого не осознает, либо не понимает мир таким, какой он есть, либо преследует совершенно иную цель — цель, противоречащую свободе, открытости и либеральным ценностям нашей страны», — сказал Мерц. «Россия усиливает напряженность в Балтийском регионе, в Польше, в Черном море и даже в космическом пространстве. Эта эскалация приобретает огромные масштабы — она происходит даже у нас, в пределах наших границ, и даже ценой человеческих жизней. Именно поэтому мы, европейцы, должны — и будем — четко обозначать границы для России», — подчеркнул политик.

● Диктатор хочет только землю. Администрация президента США втайне отложила заключение деловых соглашений со страной-агрессором Россией, призванных побудить Путина прекратить войну в Украине, после того как Кремль проявил слабый интерес к проектам в сферах энергетики и авиации, — об этом пишет Financial Times.

Представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф сообщили европейским чиновникам, что экономическое сотрудничество больше не является ключевым аспектом предложений США в отношении России, рассказали FT пять чиновников. Теперь основное внимание уделяется вопросам территории и безопасности. По словам источников FT, российские чиновники поначалу позитивно отреагировали на предложения США. Однако впоследствии Кремль охладел к этим идеям, настаивая на том, чтобы Украина уступила часть территории и пошла на другие неприемлемые для Киева уступки ради мирного соглашения. После этого, как утверждается, в США поняли, что в своем стремлении выиграть войну Путин не руководствуется бизнес-интересами.

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● Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых пошлин, которые затронут многих крупнейших торговых партнеров страны, в том числе Китай и Евросоюз.

● Польша хочет прикрыть небо над Украиной. После очередного залета российских БПЛА на свою территорию Польша обратилась к союзникам по НАТО с предложением рассмотреть возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины, если они будут направляться в сторону стран Альянса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Варшава выдвинула эту идею во время встречи послов стран НАТО в Брюсселе 23 ноября. Некоторые государства поддержали предложение, однако дискуссия носила предварительный характер, и никакого решения пока принято не было. «Эта идея противоречива, поскольку она предполагает распространение оборонительных действий НАТО на территорию Украины — шаг, который потенциально может поставить союзников под угрозу прямого столкновения с Россией», — пишет Bloomberg.

В ходе обсуждения в Брюсселе не затрагивались конкретные детали относительно того, что именно будет предусматривать потенциальная реакция НАТО с точки зрения задействования ресурсов. По словам собеседников, это, вероятно, потребует от Киева передачи предупреждений и предоставления Альянсу доступа к своему воздушному пространству. Однако любой подобный шаг также потребует единогласного согласия союзников — которого, как утверждают эти источники, на данный момент нет, — а также координации со стороны верховного военного командования НАТО.

● Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что на востоке страны необходимо создать бесполетную зону и распространить этот принцип на весь восточный фланг НАТО.

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● В посольстве России в Варшаве назвали голословными обвинения Польши в адрес России в связи с вторжением российских ракет в польское воздушное пространство, а также выразили возмущение «русофобией», якобы сопровождающей «дискуссию» по этому поводу.

● Частица НАТО в Украине. Во Франции оппозиция раскритиковала правительство за отправку военных в Украину без предварительного информирования парламента. Сегодня заместитель министра обороны страны Алис Руфо выступит на закрытых слушаниях в Сенате, где должна будет проинформировать сенаторов о присутствии французских военных в Украине.

На прошлой неделе издание RFI сообщило об их пребывании в стране. Сообщается, что военные уже несколько месяцев выполняют задачи по подготовке украинских Сил обороны и обслуживанию техники, переданной Францией. По данным ряда источников, было решено задействовать уже официально утвержденную миссию Gerfaut — французское воинское подразделение, находящееся в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской миссии EUMAM-Ukraine. Срок ее действия был продлен еще на два года — до 15 ноября 2028 года. Задача французских военных в рамках этой миссии — подготовка украинских сержантов, которые в будущем будут командовать боевыми группами.

● Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за отправку европейских войск в Украину до заключения соглашения о завершении войны. В интервью Sky News он назвал это «символическим жестом» в знак поддержки Украины.

И напоследок:

● Рада легализовала криптовалюту. Верховная Рада приняла во втором чтении закон о новых правилах для рынка криптовалют. Документ определяет правила работы с виртуальными активами и устанавливает требования к участникам рынка. Кроме того, он предусматривает порядок налогообложения операций с виртуальными активами. «Наконец-то мы сделали то, что было невозможно на протяжении 35 лет. И надеемся увидеть уже 15 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет», — написал в Telegram Ярослав Железняк, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Закон предусматривает налоговые обязательства в отношении операций с виртуальными активами, в частности налогообложение прибыли от их продажи с учетом расходов на приобретение или создание.

Железняк напомнил, что закон вступит в силу с июля 2027 года. До 2028 года будет действовать льготная ставка 5% + 5% от общего объема, а затем — 18% + 5%.

● Малый бизнес не готов к новым «тревожным» правилам. 65% малых предпринимателей не готовы выполнить новые требования по обустройству укрытий к 4 марта 2027 года — таковы результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (EBA) среди индивидуальных предпринимателей, участвующих в проекте Unlimit Ukraine. В EBA подчеркнули, что 74% респондентов указывают на отсутствие достаточных финансовых ресурсов для выполнения этой задачи.

Ситуация с доступом к укрытиям сложная: 65% опрошенных предпринимателей не имеют укрытия поблизости. Еще 9% располагают укрытиями, требующими дооборудования, 7% — укрытиями, соответствие которых требованиям нуждается в уточнении, а 2% отметили, что укрытия доступны лишь в части торговых точек компании. Собственным укрытием или безопасным пространством располагают 6% опрошенных предпринимателей, еще 11% сообщают о доступном укрытии неподалеку.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.