Ставки поднимаются. Четыре способа остановить конфликт с Польшей 20 сентября, 10:21

Проблемы с украинским экспортом становятся причиной проблем отношений Киева с партнёрами, которые оказывают поддержку в войне против РФ

Давайте вспомним, что есть механизм квот для поставок определённого вида продукции на европейские рынки. Нарушение привычной логистики экспорта (и речь не только о зерне), естественно, увеличило потоки через западную границу. В первую очередь речь шла о транзите (убедиться в этом можно перечитав сообщения украинской стороны в прошлом году).

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Но продовольствие пошло на внутренний рынок соседей. Логично, так проще и более выгодно. Причём наша продукция местами начала вытеснять местную. Тревожный звоночек, но его не услышали а, наоборот, радовались говорили о силе и потенциале наших аграриев.

И тут уместно вспомнить о нашей мотивации 2022 года. Отсутствие экспорта ставило под вопрос возможность посевной в 2023-м — хранить было бы негде, а внутренний рынок забит.



Теперь сравним с ситуацией в той же Польше — мощности по хранению забиты украинским транзитным зерном. А внутренний рынок тоже забит — часть трейдеров вдобавок к транзиту (или вместо него) спокойно поставляли продукцию соседям. Причём украинские трейдеры откровенно демпинговали.

Что так же логично — или ты продаёшь продукцию или она, образно говоря, гниёт.

То есть местные фермеры (в странах-соседях) в той или иной мере оказались в ситуации, схожей с ситуацией для украинских аграриев. Хранить негде, внутренний рынок забит.

Логично, что поляки вспомнили про квоты. Зимой можно было бы искать выход из ситуации, играть на опережение. Например, говорить об инвестициях в создание новых хранилищ, создавать механизмы ограничения экспорта на внутренний рынок (те же квоты). Такой голос из Киева воспринимали бы как признак зрелости политики способности видеть интересы партнёров.

На этом фоне вспоминаем про « зерновую сделку» и демарш России

Время упустили. А также забыли о том, что, например, в Польше 2023 год является электоральным. Причём фермеры — ключевой избиратель правящей партии «Право и справедливость» (для остальных стран вопрос внутреннего рынка и голосов аграриев на выборах не менее важен).

В результате ряд соседей идут на крайние меры. С достаточно жёсткой риторикой в публичном поле.

Украинская сторона тоже пытается поднять ставки. Тут и теперь. Логично, ситуация критическая. И предсказуемо наталкивается на жёсткий ответ соседей. У них тоже критическая ситуация, как на рынке, так и в электоральном поле (что, возможно, более важно тут и сейчас).

Есть риск разрастания конфликта и, как следствие, снижения уровня поддержки от соседних государств. Напрямую, в военной сфере, вряд ли. А вот, например, в гуманитарной — вполне вероятно. Причём логика поляков, например, в вопросе «поддержки беженцев» будет простой — финансовая часть поддержки обеспечивается налогами от местных фермеров. Нет налогов (прибыли фермеров) — нет поддержки.

Естественно, что такая риторика не совсем отражает действительность. Ту часть украинцев, которые интегрируются в общество, уже работают, платят налоги, Польша будет стремиться оставить, обеспечить им хорошие условия. В будущем сделать гражданами страны. Это называется миграционной политикой. А для той части, которая интегрироваться не смогла, возможно, действительно уберут часть элементов поддержки. Кстати, тут тоже есть электоральная логика. На фоне коррупционных скандалов с «Продажей виз», который сейчас «кнутом лупит» по рейтингам PiS, заявить об ужесточении миграционной политики = сохранить пару % голосов.

На этом фоне вспоминаем про «зерновую сделку» и демарш России. А также старую политику Кремля по сталкиванию лбами своих соседей. Для РФ возврат к сделке является не менее актуальным вопросом — свой урожай тоже нужно вывозить. Но, ближе к октябрю-ноябрю. Это в спокойной ситуации.

А вот если проблемы с украинским экспортом становятся причиной проблем отношений Киева с партнёрами, которые оказывают поддержку в войне против РФ, можно подождать. Да, чем более острый конфликт будет у Украины с соседями, тем меньшая вероятность возобновления зернового коридора (альтернативный, когда корабли идут на свой страх и риск существует, но его мощности пока крайне малы).

Таким образом, РФ, через своих партнёров, лоббистов, будет делать всё возможное, чтобы «подлить маслица в огонь». Ведь это напрямую влияет на способность Украины к сопротивлению.

Можно ли выйти из пикировки?

Шансы есть. Но никак не шантажом.

Во-первых, взять паузу, по крайней мере, в развитии конфликта с Польшей. Там выборы. И PiS не пойдёт на уступки незадолго до голосования. Для них либо «уступки соседей» либо «демонстрация жёсткой политики». Причём, каждый острый вопрос будет приводить к жёстким политическим заявлениям (а что наше общество, что польское очень падки на резкие слова). Поэтому просто подождать и помолчать в публичном поле. До 15 октября не так много времени.

Во-вторых, смотреть на причины. В частности, на проблему «транзит или продажа на рынке». Попытка захватить «весь рынок соседей» приведёт к его полной потере в результате запретительных мер. Проще активизировать консультации (а это можно делать не публично) по ограничениям. То есть искать баланс.

В-третьих, задуматься об инвестициях в строительство терминалов, элеваторов на польской стороне. Для поляков это сомнительные вложения — после войны нет гарантий поступления необходимых объёмов. Для нас логика может быть той же — будет экспорт морем. Но сейчас стоит вопрос либо ничего (потеря экспорта) либо увеличение издержек в виде строительства мощностей для хранения. Уменьшение прибыли лучше, чем её полное исчезновение, согласитесь.

В-четвёртых — асимметричные ходы. Мы говорим о привлечении инвестиций. Поляки готовы вкладываться, как минимум в Западную Украину. При условии безопасности и нормальных условий для бизнеса. Не политике «ощипывания гусей», а политике стимулирования. То есть необходим драфт программы привлечения польского бизнеса. Даже во время войны. И публичное обсуждение документа (идей) «по обе сторону границы». Далее законы и их быстрая (не позднее зимы-весны 2024) их имплементация.

И, наконец, помнить, что путь взаимных обвинений с партнёрами без поиска решений — это то, чего ожидает от нас РФ.



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