Будь я Путиным, я бы пошел не на Нарву

Туск заблокировал Конституционный суд, из-за чего Навроцкий эффектно развернул самолет на подлете к Сенегалу.

Туск сказал: «Сп'єрдаляй (Вали отсюда)».

Навроцкий сказал: «Сп'єрдаляй (Сваливай)».

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А тем временем в столицу вошло гестапо польской Короны на деньги Кремля: Браун, Ментцен, Фриц, Берковиц и коммунист Миллер.

Молодой польской демократии, находящейся в столь разбалансированном состоянии и с таким поляризованным обществом, не хватает только российского прорыва в Сувалкском коридоре. Будь я Путиным, я бы пошел не на Нарву. Ой, не на Нарву…

Виртуальные демоны истории раскололи польское общество надвое

Вы спросите: при чем здесь Шухевич и борьба с бандеризмом? А просто именно они косвенным образом и привели к нынешнему состоянию польского общества, которому навязали кремлевскую повестку борьбы с украинским национализмом 1940-х годов — то есть с призраками нашего прошлого, не имеющими никакой связи с нынешними вызовами современности.

Виртуальные демоны истории раскололи общество и создали парадоксальную ситуацию, когда современные фашисты Браун и Ментцен не нашли никого более подходящего на роль исторического врага, чем Шухевич и Бандера. Индуцированный медиа психоз стал не просто модой ультраправых. Он стал modus operandi многих якобы умеренных интеллектуалов и деятелей вроде Щерека или Шабловского, которые во время российско-украинской войны не находят темы важнее, чем украинский национализм 1940-х годов и наше отношение к собственной истории и ее героям.

Но чтобы они протрезвели и сменили курс, их должно хорошенько ударить о стену. Хотелось бы, чтобы это не был российский прорыв в Сувалкском коридоре в условиях морально дезориентированного общества.

10 сентября 2026 года в соцсетях распространились заявления польского политика Януша Корвин-Микке (он — главный идеологический промоутер обеих Конфедераций и давний кремлевский холуй), в которых он предложил отдать Сувалкский коридор России «ради спокойствия», если она об этом попросит. Интересно, а если не попросит, а двинет танки?

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Кто тогда скажет Путину: «Сп'єрдаляй (Вали отсюда)»? Шабловский и Щерек?

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Текст опубликован с разрешения автора