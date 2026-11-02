О кризисе в Польше и угрозе Сувалкскому коридору
Будь я Путиным, я бы пошел не на Нарву
Туск заблокировал Конституционный суд, из-за чего Навроцкий эффектно развернул самолет на подлете к Сенегалу.
Туск сказал: «Сп'єрдаляй (Вали отсюда)».
Навроцкий сказал: «Сп'єрдаляй (Сваливай)».
А тем временем в столицу вошло гестапо польской Короны на деньги Кремля: Браун, Ментцен, Фриц, Берковиц и коммунист Миллер.
Молодой польской демократии, находящейся в столь разбалансированном состоянии и с таким поляризованным обществом, не хватает только российского прорыва в Сувалкском коридоре. Будь я Путиным, я бы пошел не на Нарву. Ой, не на Нарву…
Виртуальные демоны истории раскололи польское общество надвое
Вы спросите: при чем здесь Шухевич и борьба с бандеризмом? А просто именно они косвенным образом и привели к нынешнему состоянию польского общества, которому навязали кремлевскую повестку борьбы с украинским национализмом 1940-х годов — то есть с призраками нашего прошлого, не имеющими никакой связи с нынешними вызовами современности.
Виртуальные демоны истории раскололи общество и создали парадоксальную ситуацию, когда современные фашисты Браун и Ментцен не нашли никого более подходящего на роль исторического врага, чем Шухевич и Бандера. Индуцированный медиа психоз стал не просто модой ультраправых. Он стал modus operandi многих якобы умеренных интеллектуалов и деятелей вроде Щерека или Шабловского, которые во время российско-украинской войны не находят темы важнее, чем украинский национализм 1940-х годов и наше отношение к собственной истории и ее героям.
Но чтобы они протрезвели и сменили курс, их должно хорошенько ударить о стену. Хотелось бы, чтобы это не был российский прорыв в Сувалкском коридоре в условиях морально дезориентированного общества.
10 сентября 2026 года в соцсетях распространились заявления польского политика Януша Корвин-Микке (он — главный идеологический промоутер обеих Конфедераций и давний кремлевский холуй), в которых он предложил отдать Сувалкский коридор России «ради спокойствия», если она об этом попросит. Интересно, а если не попросит, а двинет танки?
Кто тогда скажет Путину: «Сп'єрдаляй (Вали отсюда)»? Шабловский и Щерек?
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