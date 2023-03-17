Историческое решение Польши. Что оно означает для Путина и всего Запада 17 марта, 16:09 Эксклюзив NV

Смелое решение Польши предоставить Украине истребители станет своевременным сигналом Кремлю о решимости Запада

Польша станет первой западной страной, которая отправит Украине истребители, заявил президент Польши Анджей Дуда. Выступая в четверг в Варшаве Дуда сказал, что Украина получит первую партию из четырех польских истребителей МиГ-29 советской эпохи «в ближайшие несколько дней». Ожидается, что дальнейшие поставки последуют после того, как дополнительные самолеты из польского флота времен холодной войны пройдут техническое обслуживание.

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Решение Польши отправить истребители в Украину является важным переломным моментом в международных усилиях по поддержке страны в ее борьбе против российской агрессии. За последний год десятки стран отправили Украине оружие. Эта поддержка помогла украинским военным освободить около половины территории, оккупированной Россией с февраля 2022 года. Однако некоторые говорят, что западная военная помощь была чрезмерно осторожной, а критики утверждали, что поставки оружия были тщательно выверены — таким образом, чтобы предотвратить поражение, но при этом будучи недостаточными для обеспечения решающей победы над Россией.

Дебаты о международной военной помощи Украине впервые начались в конце 2021 года, когда геополитическая напряженность усилилась на фоне наращивания российских войск вдоль украинской границы. Несмотря на широко распространенную тревогу по поводу перспективы большой европейской войны, многие страны крайне неохотно снабжали Украину оружием. Некоторые из них считали, что поставки оружия могут быть расценены Кремлем как провокационные. Также были опасения, что любое оружие, отправленное в Украину, скорее всего, попадет в руки России в случае полномасштабного вторжения. Как следствие, первоначальные поставки были в значительной степени ограничены видами ручного противотанкового оружия, подходящего для использования в повстанческих действиях против оккупирующей державы.

Это не первый раз, когда Польша лидирует в стремлении вооружить Украину

Замечательный успех украинской армии в первые недели вторжения во многом изменил отношение международного сообщества и убедил Запад в том, что вооружение Украины вовсе не бесполезно. Вскоре сформировалась внушительная коалиция из более чем 50 стран, и 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась первая из продолжающейся серии регулярных встреч по координации усилий по оказанию военной помощи Украине.

За последний год четко прослеживается тенденция к обеспечению Украины все более совершенным оружием. Накануне вторжения Украина получила ПТРК. После поражения России весной 2022 года в битве за Киев Украина начала получать артиллерию и боеприпасы. Затем последовали реактивные системы залпового огня HIMARS и системы ПВО. Совсем недавно западные лидеры договорились предоставить Украине десятки современных боевых танков.

Украина открыто просит предоставить ей западные истребители с первых дней вторжения. Действительно, президент Украины Владимир Зеленский сделал этот вопрос ключевым во время своего трехкратного визита в начале февраля в Лондон, Париж и Брюссель. Хотя западные лидеры, включая премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона, отказались исключать возможность отправки самолетов в Украину, они предпочли отложить любое решение по этому вопросу.

Исторический шаг Польши теперь может побудить других последовать ее примеру и отправить свои самолеты в Украину. Соседняя Словакия недавно выразила готовность передать парк реактивных самолетов советской эпохи, в то время как многие в Киеве также надеются получить значительное количество современных самолетов НАТО из США, Великобритании, Франции и других стран. Это соответствовало бы установившейся схеме поставок оружия в Украину, когда одна страна создает прецедент, беря на себя обязательство поставить новую категорию оружия до того, как это сделают другие.

Это не первый раз, когда Польша лидирует в стремлении вооружить Украину. Поляки являются одними из крупнейших доноров военной техники и уже поставили Украине сотни танков советской эпохи. Крайне важно, что польское вмешательство также помогло оказать давление на Германию, чтобы она дала зеленый свет поставке боевых танков Leopard 2 Украине в январе 2023 года. Эта решительная поддержка Украины отражает собственные опасения Польши по поводу возрождающейся России и широко распространенные в Варшаве страхи, что Москва может снова создать угрозу безопасности Польши, если Путина не остановят в Украине.

Украина отчаянно нуждается в истребителях, чтобы поддержать свои перегруженные военно-воздушные силы и повысить шансы на успех в долгожданном весеннем наступлении, которое, как ожидается, начнется в ближайшие несколько месяцев. Недавние обязательства по отправке Украине значительного количества танков и бронетранспортеров должны позволить прорвать оборонительные рубежи России, но требуется больше самолетов, чтобы обеспечить необходимое прикрытие с воздуха для расширенного наступления. Также могут быть развернуты дополнительные самолеты, чтобы сбивать приближающиеся российские ракеты и усиливать противовоздушную оборону страны.

Смелое решение Польши предоставить Украине истребители станет своевременным сигналом Кремлю о решимости Запада. В настоящее время Путин планирует долгую войну и все еще верит, что в конечном счете сможет побороть Запад в Украине. Каждая новая задержка с поставками оружия укрепляет эту веру и побуждает Путина продолжать свое вторжение. Единственный способ убедить его в обратном — резко увеличить скорость и объем военной помощи Украине.

Горстка польских истребителей, конечно, не станет решающей на поле боя. Однако они могли бы сыграть очень важную роль в том, чтобы убедить другие страны предоставить Украине больше самолетов, а также продемонстрировать Кремлю, что Запад взял на себя полное обязательство обеспечить решающее поражение России.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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