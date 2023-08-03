Пора остановиться. Что происходит между Польшей и Украиной 3 августа, 16:31

Посла Польши Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины после слов главы офиса по вопросам международной политики в администрации президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши. Польской стороне этот шаг не понравился

Что же произошло между Польшей и Украиной?

В Польше приближаются парламентские выборы. И этот фактор, полагаю, больше всего сыграл роль в этом инциденте. Я бы не называл это дипломатическим скандалом, хотя скандальный оттенок присутствует. Это не совсем правильный инцидент в наших двусторонних отношениях, из которого надо сделать правильные выводы и преодолеть те ошибки, которые допустили с обеих сторон.

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В этой ситуации есть общий знаменатель. Он, к сожалению, сейчас проявляется очень мощно, заметно и ощутимо как внутри Украины, так и во многих странах, которые являются нашими партнерами.