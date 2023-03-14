Различные сценарии развития войны. К чему готовится Польша 14 марта, 16:07 Эксклюзив NV

Почему Польша может быть следующей

В Польше сейчас актуальна древнеримская поговорка: «Если хочешь мира — готовься к войне». Но на самом деле эта подготовка Польши началась гораздо раньше. Конечно, ситуация и российская агрессия в Украине только ускорили модернизацию польских вооруженных сил для того, чтобы в случае нападения быть готовыми отразить его.

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Правда, надо помнить также, что все же Польша в значительной степени рассчитывает на то, что, во-первых, до нападения непосредственно на Польшу не дойдет, потому что Украина остановит российскую армию. И потому Польша так активно помогает Украине. Второе, конечно, Польша рассчитывает на серьезную поддержку со стороны НАТО, являясь членом этого Альянса.

Польша на днях отмечала 24 года членства в Североатлантическом Альянсе. И за эти 24 года, конечно, и изменилось именно НАТО, и изменилась Польша, и изменилась геополитическая ситуация в Восточной Европе. Поэтому Польша становится форпостом НАТО на восточном фланге. И потому совершенно понятно, почему нужно увеличивать вообще вооруженные силы и непосредственно сухопутные войска, потому что видно, какую тактику задействует Россия.

А внешним врагом и внешней угрозой — и для Польши в первую очередь, и для НАТО — является, конечно, Россия. Но следует помнить, почему Польша может быть следующей.