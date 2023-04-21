Польша бьет тревогу. Какая опасность угрожает Европе 21 апреля, 20:55 NV Премиум

Какой хочет стать Европа, когда она вырастет? Процветающей или безопасной? Или она предпочитает и то, и другое?

Будем надеяться, что Европа решит быть такой же, как Польша — мужественной страной с моральным стержнем, сплоченным населением, сильной экономикой и непоколебимой приверженностью укреплению европейской безопасности. Польша удваивает численность своих вооруженных сил из-за угроз Москвы.

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Эта страна в своё время стала первой европейской «колонией», которая успешно восстала против Советского Союза в 1980-х годах. В последние годы Польша оказалась практически единственной страной, предупреждавшей континент об опасности, которую представляли российские трубопроводы, энергетическое превосходство и влияние в Европе. Теперь, в середине апреля, европейцы были еще раз предупреждены об ожидающих нас впереди опасностях в мощной речи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Гейдельберге, Германия. «Европа разоружилась, глядя на российскую агрессию, как кролик в свете фар. Мое желание для стран Европы — быть настолько сильными в военном отношении, чтобы им не нужна была помощь извне в случае нападения. Сегодня это не так. Если бы не вмешалась Америка, Украины уже не существовало бы. И Кремль перешел бы к следующей жертве».

Опасения Польши накануне большого российского вторжения в Украину в 2022 году в основном игнорировались или отвергались в Брюсселе, Берлине, Париже и Риме.