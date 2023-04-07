Почему охранник Путина оказался умнее диктатора 7 апреля, 17:37

Почему россияне в своей массе принимают все, что на них выливают с экранов телевизора

Есть такое мнение, что пропаганда — это такой поток информации, сделанный ловкими хитростями и умельцами, который способен влиять на сознание людей так, что они могут принять любую картинку реальности, выгодную тем, кто эту пропаганду заказал. Мол, пропагандисты знают какие-то секретные технологии, волшебные кнопки, особые приемы, НЛП и прочую шаманщину. Дескать, их деятельность способна зомбировать народные массы.

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Это довольно распространенное заблуждение. Картинку мира в голове формирует каждый человек индивидуально. И то, какую реальность она готова принять, прежде всего, зависит от ее интеллектуального развития и свойств характера. Если человек даже кажется разумным и даже успешно выполняет свои обязанности в какой-либо собственной деятельности, это не значит, что его интеллект способен максимально реалистично и объективно разобраться в непростом устройстве мира. Его интеллектуальные способности вполне могут находиться на уровне ребенка или, в лучшем случае, подростка. При этом перед вами будет внешне вполне взрослый человек, даже создающий впечатление человека разумного.

Особенный случай — когда интеллект способен распознать обман, а характер не обладает достаточной смелостью признать этот обман. Иногда не так сложно распознать ложь, гораздо труднее проявить волю не обманывать самого себя и разрушить зону комфорта, в которой тебя держит пропаганда или чей-то хитрый замысел.

К сожалению, большинство людей на нашей планете не обладают развитым интеллектом и способностью пользоваться мышлением, чтобы успешно искать ответы на вопросы, решать непростые задачи, различать внешне схожие явления и объекты и находить общее в, казалось бы, очень разном. Именно интеллект и мышление — это свойство, которое позволяет человеку разобраться, где ему врут, где он сам ошибается и где неопровержимые факты, которые невозможно игнорировать. Где очевидная информация не стыкуется с тем, в чем тебя хотят убедить.

Люди ищут свою пропаганду

Иногда говорят, что человеку нужно критическое мышление. Но это все равно как сказать: «мокрая вода». Мышление само по себе всегда критическое. Оно либо есть, либо его нет. А вместо него в голове и большинстве просто сплошной хаос мыслей и нескончаемый внутренний диалог. И само наличие мышления — это способность взять свои мысли в управление и, управляя своим процессом мышления, критически оценить поток информации, понять, какова на самом деле реальность. Разобраться в том, что такое плохо, а что такое хорошо.

Это не пропаганда ищет своих жертв. Люди ищут свою пропаганду, такую, какую их интеллект готов принять. Каждый сам решает, во что ему верить, а что отрицать.

Человеческий вид в своей массе инфантилен. Чаще всего люди не хотят отвечать за свою жизнь, не хотят видеть и принимать тот неудобный факт, что ты сам совершаешь свои ошибки и ты сам творец своего настроения, характера, своих способностей и достижений и, как результат, своих сценариев жизни. Большинству из нас хочется, чтобы кто-то другой нам рассказал, как нужно жить, как быть правильным и добрым, кто друг, а кто враг, где правда, а где неправда. И желательно попроще, в простых схемах и понятных картинках.

И да, подавляющее большинство людей не способны пользоваться мышлением и не имеют развитого интеллекта.

Мы всегда хотим, чтобы не мы формировали свое мнение и несли ответственность за все, что мы делаем. Чтобы не мы, а родители, учителя, начальство, власть, политики, наконец, бог, диктовали нам, как жить и что делать.

Поэтому когда кто монополизирует информационный поток и наполняет его любой информацией, мы с радостью и благодарностью ее принимаем. И, привыкнув к созданной для нас комфортной картинке мира, упорно отрицаем все, что может заставить нас в ней усомниться, все, что заставляет нас включить мышление, сделать анализ и найти ответы на неудобные вопросы.

Но все равно, среди сотни людей, поглощающих пропаганду с экранов телевизора, будут единицы тех, кто всегда будет видеть ложь, нестыковки и нарушения логики и моральных законов. Это люди, у которых интеллект и мышление в наличии и работают.

Почему россияне в своей массе принимают все, что на них выливают с экранов телевизора? Удобно. Нет альтернативы. Нет необходимости выбирать, делать непростую умственную работу и брать на себя ответственность за ту реальность, в которой они очутились. Что они не богом избранная нация, а народ рабов и изгоев, что их власть — это военные преступники, создавшие в России классический фашистский режим. Что их соотечественники убивают мирное население, женщин и детей, насилуют, мародерствуют, разрушают и грабят в соседней стране. Что у них — не великая страна, а империя зла, где человеческая жизнь ничего не стоит, а население просто расходный материал для захватившего власть тирана.

Украинцы отличаются от россиян? Да. Но не генами или особым составом крови. Нам больше повезло. Мы уже более 30 лет живем в конкурентной информационной среде. Нам приходится напрягать свое мышление и тренировать свой интеллект, чтобы разобраться, каким информационным источникам стоит доверять, а каким нет, где правда, а где нас обманывают.

Но даже среди нас есть люди, которые не способны включать свое критическое мышление по факту его отсутствия. Мы хорошо знаем, что и в украинском обществе существует такое явление, как секты поклонников того или иного политика, который для них является безоговорочным авторитетом. И для которого отношения с общественностью — это искусство обмана. А свою публичную коммуникацию они строят, как токсичная пропаганда.

Почитатели подобных деятелей нашли для себя и приняли созданную удобную для их восприятия формулу, а все факты и информация, которые заставят усомниться в декларациях их лидера, упорно отрицаются или игнорируются. А те, кто с ними не согласен, яростно подвергаются оскорблениям и хайпу.

Я советовал бы тем, кто хочет разобраться в сущности деятельности того или иного политика, воспринимать любого из них по презумпции недоверия и на базе здорового прагматичного цинизма, без всякого восхищения и слепой веры в их благотворительность.

Это полезно и для самих политиков. Постоянная необходимость доказывать собственную состоятельность социуму и гражданский контроль — лучшая среда для рождения эффективных государственных деятелей.

И в заключение. Даже в России наличие у некоторых людей интеллекта способно создавать редкие исключения из правил.

Глеб Каракалов, капитан ФСТ, службы охраняющей Путина, сумел, казалось бы, находясь в среде, требующей преданности и безоговорочного служения режиму, в отличие от своих коллег, разобраться в происходящем в его стране и кто его «шеф». Понять, что Путин — военный преступник, что война против Украины — это злодеяние, а его служба — это соучастие в преступлении.

Да, судя по его признанию, сработало то, что кроме российской телевизионной пропаганды он имел возможность видеть то, что для основного населения оказывалось за кадром. Да, как офицер связи и современный человек, он пользовался интернетом без ограничений. И это привело его к необходимости организовать свое бегство из службы и из РФ вместе с семьей. У него оказался достаточно развит интеллект, чтобы получить доступ к информации, составить реальную картинку своей действительности и начать что-то менять.

Советую посмотреть его интервью, которое уже появилось в сети.

И самое интересное: он подтвердил то, о чем мы и так догадывались. Путин живет в информационной изоляции. Информационный пузырь вокруг российского президента формирует ограниченный круг лиц. И, конечно, они ориентируются на тот уровень восприятия, который соответствует интеллекту российского диктатора.

Путин не пользуется мобильным телефоном, другими гаджетами и не ходит за информацией в интернет. Всю информацию ему доставляют на листочках и папках, в докладных от спецслужб.

И еще — он смотрит телевизор, российские каналы! Выходит, что главный зритель для российских пропагандистов — это их президент. Он искренне верит в ту реальность, которую для россиян формируют Симонян, Соловьев и Киселев. Он нашел свою пропаганду, которая его полностью устраивает. Правда, именно сейчас реальность начинает все чаще проникать в его бункер и больно бить его по голове. Новости с фронта тем, кто их приносит Путину, можно будет редактировать не бесконечно.

Интеллект Путина оказался на гораздо более низком уровне, чем интеллект капитана его федеральной службы охраны.

Текст публикуется с разрешения автора

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