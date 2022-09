Пять тезисов, которые вас шокируют. Что говорят об Украине и России влиятельные персоны на Западе? 26 сентября, 18:43

Не расслабляемся

Два дня я была участницей (Chatham House rules) Konferencja — The Shifting Limits of State Action. The World after Pandemics and the War in Ukraine. Отличнный подбор спикеров и участников в том смысле, что уровень почти каждого — высокий, авторитетность и влиятельность в соответствующих кругах — тоже.

Видео дня

И поскольку я не могу, к сожалению, цитировать этих людей, потому что у многих был бы шок, то я отмечу просто те месседжи, которые я слышала от влиятельных консультантов и профессоров топовых университетов:

1. Никакого распада России — это катастрофический сценарий, которого следует избежать.

2. Полного поражения России нельзя допустить, так как это спровоцирует ядерную войну.

3. Что такое победа Украины — неясно, сказать, что Украине придется пожертвовать территориями отважился только один участник, но еще минимум несколько влиятельных лидеров общественного мнения в наших партнерских странах по-моему были просто в шоке от моего оппонирования и решили отделаться обтекаемыми фразами на эту тему.

Дискуссия между западными экспертами проходит в духе « ни слова о драконе»

4. Дискуссия между западными экспертами проходит в духе «ни слова о драконе». Я сразу на первой же панели подняла градус тем, что нельзя избегать тем, которые тебе кажутся «страшными». А не рассматривать варианты поражения России и ее дезинтеграции, что очень вероятно как логическое следствие ее поражения — именно такой случай. Когда западная аналитика не рассматривает разные варианты, а останавливается без анализа на том, что менее затратно с точки зрения усилий, чтобы меньше всего менять.

5. А теперь «самое интересное»: Россия «contributed» (сделала свой вклад) в создание украинского государства; два народа — невероятно близкие и медиация, переговоры и примирение нужно начинать как можно быстрее; Запад спровоцировал Россию приближением Украины к НАТО; США инспирировали Майдан; США ответственны за то, что Россия стала такой агрессивной; Россия никуда не денется, надо с ней договариваться (за счет Украины).

Конечно, эти месседжи разделяли не все, но позицию наших поклонников описывать не стану — там все ясно.

Но эти вещи говорили известные и влиятельные в своих кругах люди. Различные круги.

Так что не расслабляемся.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.