Быстрого завершения войны не будет. К чему готовиться украинцам 30 августа, 13:37 Эксклюзив НВ

Война не просто затягивается. Война продолжится, скорее всего, и в следующем году

Я бы сейчас не торопился с прогнозами. Проблема нашего общества в последнее время заключается в том, что слишком много прогнозов. Ожиданий гораздо больше, чем реальных оснований для изменения ситуации на фронте. Вот в чем проблема.

Видео дня

Дальнейшее развитие ситуации на фронтах будет зависеть в первую очередь от поставок оружия. Будет у нас достаточно военных ресурсов, тогда ситуация на фронте изменится.

А то, что мы увидели — когда начался этот огромный хайп вокруг якобы контрнаступления на юге — как раз свидетельствует о том, что у нас разогреты ожидания относительно контрнаступления. А вот достаточных ресурсов для этого контрнаступления сейчас не хватает.

Хотя ситуация на юге постепенно меняется в нашу пользу. И потому, знаете, что бы я сейчас сделал в первую очередь? Наложил бы табу на прогнозы. Ибо чем больше прогнозов, чрезмерных ожиданий, тем больше может быть разочарований.

Нам нужно готовиться к тому, что война не просто затягивается. Война продолжится, скорее всего, и в следующем году. Ожидать скорого завершения войны сейчас было бы нерационально.

Для нас главное — постепенно накапливать ресурсы и постепенно вытеснять врага из оккупированных территорий. Я думаю, это произойдет не сиюминутно, а пошагово и в зависимости от наличия ресурсов.

Во-вторых, сейчас даже речь не идет об осени. Осень — это будет решающий период с точки зрения накопления военных ресурсов для продолжения войны и вытеснения врага из оккупированных территорий и финансово-экономических ресурсов, материальных, чтобы мы с меньшими проблемами пережили зиму.

Это главное. То есть задача осени — это накопление ресурсов, подготовка предпосылок для того, чтобы мы выстояли зимой и продолжили эффективную борьбу против врага.

Когда речь заходит о внутриполитической ситуации, нужно понимать, что в условиях войны внутренняя политика отходит даже не на второй, а на третий план.

Я бы сказал так: если в условиях войны слишком много внутренней политики, проблемы начнутся и на фронте. Чем сейчас воспользовался враг? Обратите внимание на информационные атаки России против Украины. Большинство этих информационных атак так или иначе корректируется с какими-либо конфликтными ситуациями, возникающими внутри Украины, и при попытке восстановить нашу традиционную внутреннюю политику.

Какова наша традиционная внутренняя политика? Это конфликты и распри. Поэтому, чем меньше будет внутренней политики в ближайшее время, вообще во время войны, тем лучше для нас.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.