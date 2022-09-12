После российских ударов по ТЭЦ. О чем нужно вспомнить 12 сентября, 12:55

Разгром российской армии в Харьковской области с ее дальнейшим бегством обозначил с новой актуальностью давнюю проблему: террористическую практику РФ использовать мирное население в качестве «живого щита»

Эта практика не нова. Она имеет очень давнюю историю. Хотя на официальном уровне ее сформулировал лично сам нынешний российский правитель. Еще 4 марта 2014 на пресс-конференции в Ново-Огарево Путин заявил: «Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и пусть попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять позади, не спереди, а сзади. Пусть они попытаются стрелять в женщин и детей».

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Ну и этой практике (размещать войска позади женщин и детей) они неукоснительно следуют во всех завоевательных войнах. Понятно, что это чистый терроризм, но терроризм — тоже привычный для них способ ведения войны.

Сейчас очень много информации об использовании «живого щита» из украинцев на оккупированных территориях.

Все эти массовые «эвакуации» гражданских, которые периодически объявляют оккупанты, создание искусственных пробок из автомобилей из-за того, что оккупанты отказываются пропускать людей, практика загонять детей в школы путем угроз родителям (при том, что в этих же школах размещаются оккупационные войска) — это все из этой же серии.

Нам нужно делать из этого огласку по всему миру

Понятно, что нам нужно делать из этого огласку по всему миру. Главное, чтобы какие-то крохи этой огласки попадали и на оккупированные территории, чтобы украинцы там знали: оккупанту безразлична жизнь людей, гражданские его могут интересовать только как средство прикрытия.

Цели, преследуемые оккупантом, понятны: психологическое влияние на армию Украины, создание оснований для обвинения украинских войск в «убийствах гражданских».

Пока что «цивилизованный мир» не решился назвать Россию государством — спонсором терроризма. Хотя она занимается терроризмом по отношению к украинцам ежедневно. Например, нанесли удары по украинским ТЭЦ. Это не военные объекты и не имеют отношения к военным объектам. Единственная цель ударов по ним — создание невыносимых условий жизни для гражданских. То есть это чистый терроризм, и им занимается Россия.

Нам нужно постоянно об этом вспоминать везде, где мы можем. Чтобы о практике «живого щита» знал мир. Украинцы уже показали немало примеров успешного информационного влияния, поэтому нужно работать и в этом направлении. Иного пути у нас просто нет.

Текст опубликован с разрешения автора

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