До сих пор большие проблемы. Что показало эмоциональное выступление Мелони в защиту Украины 28 марта, 14:22

Вижу, что большой резонанс вызвало выступление главы итальянского правительства Джорджи Мэлони в парламенте своей страны

Там она четко обозначила позицию о необходимости поддержки Украины. Хорошо, что она все прекрасно понимает, понимает, что конкретно происходит у нас, потому что у некоторых западных политиков с этим до сих пор большие проблемы.

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Кажется, что может быть проще? На Украину напала Россия. Напала по наиболее банальной причине, которая существовала всегда. Из-за желания одного государства захватить другое. Но проблема в том, что сейчас, вроде бы, ХХІ век, есть куча международных документов, которые прямо это запрещают, куча организаций, которые должны за этим следить, но Россия просто взяла и напала.

Конечно, они придумали кучу причин, почему это должно было произойти, и здесь тоже ничего нового нет, потому что, очевидно, еще при шумерских царях для войны придумывали какие-то причины, хотя реально основанием было исключительно желание завоеваний.

Проблема человечества состоит в том, что Россия хочет вернуть всех обратно в темное и мрачное прошлое тотального беззакония, основанного исключительно на «праве силы».

Так захватническая война стала войной за существование украинского народа

И это не «территориальный спор», как нам пытаются доказать отдельные американские политики, потому что нет никаких территориальных споров. Границы Украины были признаны всеми государствами мира в 1991 году, и первым это сделала сама Россия. И это не тот случай, когда можно сделать вид, что ты зажал несколько пальцев на ладони.

Это никакое не противостояние России с Западом, НАТО, США, никакой не «конфликт», а просто обычная завоевательная война в стремлении «пересмотреть» историю.

Я, в общем-то, понимаю, откуда берутся настроения отдельных представителей западных обществ. И речь не только о тех, кто как-то зависит от России. Для многих просто трудно признать реальность и проще ее отвергать. Сложно признать, что то абсолютное зло, о котором они читали в учебниках, то, о котором они смотрели фильмы, это не атрибут прошлого. Это часть нашей реальности. Оно рядом с нами. Оно живое, активное, действенное и опасное. А еще у него есть ядерное оружие.

Поэтому проще убеждать себя, что это все «конфликт», «территориальный спор», «противостояние с Западом». Ну а некоторые политики это чувствуют и пытаются тоже это повторять.

Но реальность от этого не изменится. Россия начала захватническую войну. Примитивную захватническую войну с целью захвата и аннексирования целого государства. Граждане этого государства с этим не согласились, дали отпор, захватчик «обиделся» и развернул террор. Так захватническая война стала войной за существование украинского народа.

И потому многочисленные «миротворцы» вместе с одним «дедом в белом» из Рима должны помолчать, и не пытаться поставить на одну ступень жертву и агрессора, а просто подумать, что лично они могут сделать, чтобы остановить агрессию и сделать ее невозможной в будущем.

А для этого, в первую очередь, нужно не пытаться вознаградить агрессора (а «отдать территории» — это как раз о вознаграждении агрессора за агрессию), а пытаться наказать агрессора.

И да, агрессор — это не абстрактный Путин, о котором точно не известно, жив ли он или нет (да это и не важно), а весь народ, его породивший. Который вложил в головы этому самому «коллективному путину» идею, что завоевательная война — это величайшее благо, это оправдание для всего, это путь в историю…

Кое-кто на Западе упорно продолжает призывать не возлагать «коллективную ответственность» на всех россиян. Но они сами это сделали. Сами взяли на себя ответственность и продолжают это делать. Когда выбирали имперское отродье во власть, когда радостно приветствовали аннексию Крыма, открывшую дверь к этой войне, когда вербовались на фронт, когда глотали всю кремлевскую пропаганду. Они все, кто это делал, брали на себя ответственность. Не коллективную — индивидуальную ответственность. И именно индивидуально они должны ее нести. Все, кто виноват. То есть почти все.

Поэтому, уважаемые европейцы, сейчас идет война. Война, которая началась как попытка завоевать один народ другим, и продолжается как попытка уничтожить один народ другим. Это преступление, в котором расписался целый народ, хотя ордер на арест выписали пока только двоим его «выдающимся представителям». Но отвечать должны все.

Текст опубликован с разрешения автора

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