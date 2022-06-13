Станет ли Украина кандидатом в члены ЕС? 13 июня, 12:54 Цей матеріал також доступний українською

Ключевой внешнеполитический вопрос июня для Украины — получит ли наша страна статус кандидата в члены Евросоюза

Этот вопрос будет рассматриваться во второй половине июня Европейской комиссией и Европейским советом. И для положительного решения потребуется согласие всех стран Европейского Союза.

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При всем нынешнем положительном отношении к Украине в Европе ситуация с предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС не так проста, как кажется. И руководство Евросоюза, и многие отдельные страны Европейского Союза поддерживают это решение. Но есть и страны, которые считают, что это пока преждевременно, или необходимо обсудить предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС целым рядом требований, в частности, в сфере антикоррупционной политики. Это очень похоже на историю с приданием нашей стране безвизового статуса. Сначала был один пакет требований, затем появился дополнительный список «домашней работы» для Украины. В конце концов, безвиз нам предоставили, но только после выполнения всех требований и пожеланий со стороны Евросоюза. Кстати, тогда в первую очередь речь шла также о реформах в сфере антикоррупционной политики.

Когда оцениваешь вероятность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, впоминается сказка про «Двенадцать месяцев», в которой принцесса одновременно должна была решить и грамматическую задачку, и вынести приговор подсудимому. Надо было решить, где поставить запятую в простом предложении: казнить нельзя помиловать. От грамматического решения зависела и судьба подсудимого.

Что-то подобное будет и сейчас, только речь идет о политической судьбе Украины и ЕС. Политическое предложение, в котором Еврокомиссии и лидерам стран Евросоюза нужно будет поставить символическую запятую, звучит так: «Придать Украине статус кандидата в члены ЕС нельзя отказать». И вот вопрос: где европейские руководители поставят запятую?

Прямой отказ Украине будет иметь существенные негативные последствия

Некоторые страны Евросоюза (их всего несколько, но и этого достаточно) хотели бы сформулировать соответствующее предложение следующим образом: «Придать Украине статус кандидата в члены ЕС нельзя, отказать». Это отрицательное решение. Мотивы для него разные, но общими являются всецелое нежелание относительно дальнейшего расширения Европейского Союза, а также опасения относительно предоставления статуса кандидата в члены ЕС стране, которая находится в состоянии войны, да еще и с таким агрессивным ядерным государством, как Россия.

Однако прямой отказ Украине в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС будет иметь существенные негативные последствия, в том числе и для самого Евросоюза. Главная проблема состоит в том, что это будет восприниматься как действие в интересах России, так и против Украины, которая храбро защищается против агрессора. И с политической, и с моральной точки зрения это будет выглядеть и несправедливо, и безнравственно. И вызовет острую критику внутри Европейского Союза, и еще больше усугубит противоречия между разными странами ЕС. Это точно не усилит ЕС, а только его ослабит. Будет иметь негативные последствия и для идеи европейской интеграции Украины, а также в отношении украинцев к Евросоюзу и отдельным государствам ЕС.

Обратите внимание и на еще одно негативное последствие такого отказа — это ухудшит позиции Европейского Союза и отдельных западноевропейских государств в процессе мирного урегулирования войны России против Украины. Дело в том, что перспектива членства Украины в ЕС в некоторых миротворческих предложениях (в частности, со стороны Италии) рассматривается как компенсация и замена возможного отказа Украины от членства в НАТО. Кроме того, отказ Украины в статусе кандидата в члены ЕС точно усилит наше недоверие к некоторым европейским партнерам и их мирным инициативам.

Руководство Евросоюза и наши друзья в ЕС предлагают положительную версию ответа на вопрос о статусе кандидата в члены ЕС для Украины: «Предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, нельзя отказать». Но уже есть проблема — скептическая или слишком осторожная позиция отдельных стран Евросоюза в этом вопросе. Напомню, решение в ЕС принимается консенсусом.

Учитывая нынешнее состояние дискуссий по поводу статуса кандидата в члены ЕС для Украины, можно с высокой вероятностью предположить, что придется искать определенный компромисс между противоположными позициями. Тем более что аналогичный вопрос нужно будет рассматривать также и в отношении Грузии и Молдовы. По этим странам тоже не все однозначно, особенно касательно Грузии. И это дополнительно будет усиливать мотивацию поиска компромиссного и сбалансированного решения.

Каким же может быть этот компромисс? Окончательно это еще не решено.

Рассматриваются разные варианты, в частности статус «кандидата в кандидаты». Но этот вариант в нынешних условиях будет восприниматься как мягкая форма отказа, и для Украины это точно будет выглядеть неприемлемо и даже обидно. А вот предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза с дополнительными предварительными обязательствами, которые следует выполнить еще до начала переговоров о членстве в ЕС, может быть взаимоприемлемым компромиссом. И к этому нужно относиться спокойно и конструктивно, без оскорблений и традиционных у нас обвинений в «зраде». Тем более что нам действительно есть над чем работать.

Главное получить необходимый результат, закрепиться на политическом плацдарме, который позволит продолжить дальнейшее постепенное продвижение к членству в ЕС.

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