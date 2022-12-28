Украина должна вернуть себе Крым. Как это произойдет? 28 декабря, 15:07

На Западе озвучивают разные сценарии завершения войны в Украине. Не всегда в эти сценарии входит Крым. Почему так происходит и как Украина будет возвращать Крым

Вернемся в 2014 год. Сразу после Майдана Россия напала на Украину, ввела войска в Крым, захватила его, начала агрессию в других регионах Украины — Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской областях. То есть план был разделить Украину на несколько частей. Уже позже — летом 2021 года — об этом в Financial Times открыто сказал Владислав Сурков, мол, Минские договоренности — это с точки зрения России — первое разделение Украины, легитимированное Западом. Они этого не скрывали. И в этом плане вопрос Крыма вообще не поднимался.

Видео дня

Если мы снова вернемся в 2014 год, то увидим, что союзники Украины не были готовы давать ни одну политическую, экономическую, не говоря уже о военно-технической поддержке, чтобы Украина могла сохранить свой суверенитет, в том числе над Крымом и ОРДЛО. Почему?