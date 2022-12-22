Что означает передача Украине батареи Patriot 22 декабря, 19:13

Дело не только в том, что одна из самых современных систем может открыть путь для других соответствующих систем

Как известно, одним из самых очевидных итогов визита президента Украины в США является объявление со стороны официального Вашингтона о передаче Украине одной батареи Patriot, являющейся однозначным прорывом в поставках вооружений для нашего государства. И дело не только в том, что одна из самых современных систем может открыть путь для других соответствующих систем. Есть и не столь очевидные, но не менее серьезные итоги.

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Если мы вспомним сложное продвижение в отношениях США-Украина к Patriot, то когда только начался первый этап российской агрессии, США упорно отказывались от того, чтобы предоставлять Украине любое оружие. Аргументов у них было немало, начиная с того, что любое вооружение не изменит радикально баланс сил, и по сути в военном противостоянии против всей России у нас не будет шансов, и заканчивая опасениями, что американские технологии могут оказаться в российских руках.

Теперь у нас будут Patriot. Что может быть еще более технологичным? Это просто образец американских оружейных технологий. И, по-видимому, в США нет сомнений, что к россиянам они не попадут. То есть мнений, которые преобладали в Вашингтоне еще год назад, что Украина будет оккупирована полностью агрессором (и все, что мы можем делать, вести партизанскую войну), уже больше не осталось.

Это просто образец американских оружейных технологий

Украина не будет оккупирована, Украина сохранит свою государственность и это государство будет точно в числе важных союзников США. Именно в этом заключается политическое содержание появления в Украине Patriot, а любой вопрос такого масштаба — это политический вопрос.

Итак, Украина победит. В Вашингтоне нет сомнений. Почему я говорю именно о победе, а не об очередном тайм-ауте? Для российской имперскости любой результат, кроме «воссоединения» Украины, — это поражение, а этого самого «воссоединения» не будет. Остается только вопрос о времени, об условиях и количестве жертв, стоящих между нынешним историческим моментом и победой Украины. Путь может быть еще очень длинным, кровавым и разрушительным, ибо имперскость, приближаясь к своему смертному часу, будет держаться до последнего, высасывая все соки из собственного гигантского государства ради войны, в которой оно победить не может.

Очевидно, именно вопрос о том, сколько, как тяжело и ценой каких жертв все это будет продолжаться, стал ключевым в почти трехчасовой беседе президентов Украины и США. Какими будут ответы на эти вопросы? Узнаем впоследствии, но украинское государство выдержало, выжило и будет жить дальше, а его жизнь — это смерть в исторической перспективе для одной империи, которая и так живет слишком долго.

Текст опубликован с разрешения автора

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