На всех фронтах. Шесть сценариев завершения войны в Украине — чего ждать стране 3 января, 11:50 Эксклюзив NV

Внутриполитическая ситуация будет меняться в зависимости от того, как будут разворачиваться события в театре военных действий

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Мир впереди 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

Российское вторжение в Украину стало определяющим событием 2022 не только для нашей страны, но и для Европы и в целом для глобальной безопасности. Поэтому ключевой вопрос для политиков, бизнесменов и рядовых граждан — завершится ли война в 2023 году? От этого будут зависеть как тенденции экономического развития и внутриполитической жизни, так и международная ситуация.

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К сожалению, четкого и однозначного ответа пока нет. Но некоторые очертания дальнейшего хода событий уже обозначились, поэтому можно определить вероятные политические сценарии на будущее.

Сначала рассмотрим обсуждаемые версии окончания войны, которые, однако, наименее вероятны. Например, № 1: военная победа России. Путину не удалось добиться такого результата даже в первые недели войны, когда, казалось, он имел для этого все возможности. Но со временем военные действия показали, что РФ заметно ослабевает и постепенно уходит с оккупированных территорий в Украине. К тому же, Киев опирается на военно-техническую и экономическую поддержку своих международных партнеров. Да, Москва имеет большие природные и немалые экономические и человеческие ресурсы, поэтому Кремлю хватает денег на войну. И этого достаточно для ее продолжения, но не для победы. Героическое сопротивление украинского народа и успешные действия Вооруженных сил разрушили этот сценарий.

Второй из таких сценариев — мирный договор между Россией и Украиной.