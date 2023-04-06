Идиотская концепция Кремля. О чем говорит визит Зеленского в Польшу 6 апреля, 13:41

Это не новая тема

Наблюдая за визитом президента Зеленского в Польшу, я вспоминал, как несколькими днями раньше один из дедов, которые сейчас возглавляют московитов, по фамилии Патрушев размышлял о желании Польши «захватить часть Украины».

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Это не новая тема. С такой идиотической концепцией они носятся с начала вторжения собственных войск на территории Украины. Очень они об этом мечтали, чтобы другие соседи Украины вместе с ними стали преступниками, приняв участие в уничтожении суверенного государства. Они об этом до сих пор мечтают, пытаясь «материализовать» мнения в собственных выступлениях.

Они не способны понять, что больше никто так в XXI веке. в Европе не мыслит, и попытка что-то и кого-то завоевать — это индикатор глупости и слабости, а не величия.

Спустя некоторое время после вторжения Зеленский совершил небольшое количество зарубежных визитов, и все они были знаковые. И в Вашингтон, и в Брюссель, и в Лондон. Теперь на очереди Варшава — стратегический партнер Украины среди государств-членов НАТО. И этот визит знаменует кристаллизацию, оформление этого партнерства. Не случайно был подписан ряд документов о партнерстве в оборонной сфере.

Именно так утверждают свое значение в XXI веке нормальные государства

Год назад, во время тяжелых испытаний для новейшей украинской государственности, Польша оказывала помощь Украине, которая стала сверхважной. Но следует понимать, что это полностью соответствовало интересам самой Польши.

Украина благодаря сотрудничеству:

1) получила защищенный тыл, место ремонта техники, логистический центр, базу подготовки армии;

2) безопасное место для беженцев;

3) путь для поддержки экономических отношений с миром.

Но и Польша получила немало от сотрудничества с Украиной. Часть соответствующих результатов будет ощущаться со временем. Например, в виде прямого военного присутствия США в Польше или перезагрузки польской оборонной промышленности. Немаленькие репутационные выгоды — это тоже крайне важно.

Именно так утверждают свое значение в XXI веке нормальные государства. В то время как архаические шизофреники все рушат, теряют и пытаются ухватиться за прошлое, которого уже нет и никогда не будет.

Текст опубликован с разрешения автора

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