Два способа. Как русская церковь в Украине прекратит свое существование 11 января, 19:13 Эксклюзив NV

Нет никакой украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП)

Будущего у русской церкви в Украине нет. Более того, Конституционный суд признал, что принятый закон об изменении названия, должен быть воплощен, он является конституционным. Уже хотя бы с этой точки зрения нам всем — и гражданам, и журналистам, следовало бы придерживаться этого принципа правосознания — называть вещи своими именами. Нет никакой украинской православной церкви московского патриархата ( УПЦ МП). Есть российская православная церковь в Украине. И только так она должна называться. Это ее сущность. Это рука российского режима, российских спецслужб. И с этой точки зрения, как у института, будущего у нее нет. Она прекратит существование.

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Это будет два способа.

Или это будет долгий и длительный путь судебных запретов. Может дойти до верховного суда, конституционного. Но нет никаких щелей, через которые, как институт, она может сохранить свое существование.

Как у института, будущего у нее нет

Другой путь — это просто и дальше объяснять нашим согражданам, людям, которые продолжают ходить в эти церкви, что таким образом они просто поддерживают российскую агрессию. Что они участвуют в борьбе на стороне России, на стороне русской церкви, которая благословляет убийства украинцев, наших сограждан, наших воинов, что это соучастие в российском преступлении.

И потому чем скорее верующие примут решение перестать ходить в эти храмы, перестать общаться с этими священниками, чем быстрее священники признают, что они были неправы, что они принадлежали к церкви, которая была инструментом российского влияния, благословляющей убийства украинцев, и образуют свою независимую церковь (это разрешено законодательством), или если захотят, то присоединятся к ПЦУ, — таким образом будет искоренена русская церковь.

Единственное, здесь нужно вспомнить очень мудрые слова, которые сказал руководитель другой конфессии — УГКЦ — Святослав Шевчук: ни в коем случае не нужно принимать какие-либо законы о запретах. Ибо таким шагом можно только подыграть России. Здесь должно быть решение судов о том, что государство-оккупант не может контролировать имущество украинских церквей, что люди, выполняющие приказы должностных лиц российских спецслужб, они не могут быть пастырями в Украине. Вот так. Но не такого огульного запрета, как это предлагается в Верховной Раде. Медленно, постепенно, путем разъяснения, убеждения, нужно людей подталкивать к решению выйти из этой церкви и перестать быть инструментом русского влияния.

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